Общество

Озвучено число зарегистрированных за сутки пензенцев с коронавирусом

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В Пензенской области за сутки подтвердили 101 случай коронавирусной инфекции. Данные на среду, 7 апреля, обнародовал федеральный оперативный штаб.

Накануне, 6-го числа, в области впервые с 6 октября зарегистрировали менее 100 новых инфицированных.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 42 000 заразившихся. Медики выписали 39 912 пациентов, зарегистрирована смерть 555: 254 мужчин и 301 женщины.

На 5 апреля первый компонент вакцины против опасной инфекции ввели 58 545 жителям области, второй - 39 890. Полностью иммунизацию прошли около 3% населения Сурского края.

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Гость||

Под кузей комменты закрыли, боится народной любви?

Гость||

Действительно, как надоели уже эти депутаты со своим примитивным пиаром!!! Не понимают, что только еще больше раздражают и озлобляют против себя народ? Зачем нам знать, куда он сходил и где еще нарисовался??? Взял бы дорогу хоть в одном дворе сделал бы, а потом уж писал об этом! Или не на что??? Стыдобища!!!!

Гость||

Что по этому поводу скажут маскобараны?

Гость||

И 5 человек умерли за сутки. Рост смертности

Гость||

Только 555 умерших?

А вдругой заметке читаю:

В Пензенской области в феврале с подтвержденным COVID-19 скончалось 279 человек. Данные обнародованы на официальном сайте Росстата.

С идентифицированным COVID-19 умерло 80 пациентов. Основная причина их смерти - коронавирус.

Для 199 пензенцев инфекция не стала главной причиной гибели и была отнесена специалистами к «прочим важным состояниям». У 48 из них COVID-19 дал смертельные осложнения, у 151 нет

По данным регионального оперативного штаба, в феврале в области коронавирусная пневмония унесла жизни 58 жителей.

Ранее Росстат опубликовал сведения о числе умерших пензенцев с подтвержденным тестом на COVID-19 в январе. Тогда скончались 434 человека. В декабре зарегистрировали смерть 481 пациента. Всего с мая 2020 по февраль 2021 года ушли из жизни 2 448 инфицированных.

Гость||

а проверяют ли прибывших из др регионов и стран на ковид

Имя: Гость
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