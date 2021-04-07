Озвучено число зарегистрированных за сутки пензенцев с коронавирусом

07.04.2021 | 11:14

В Пензенской области за сутки подтвердили 101 случай коронавирусной инфекции. Данные на среду, 7 апреля, обнародовал федеральный оперативный штаб.

Накануне, 6-го числа, в области впервые с 6 октября зарегистрировали менее 100 новых инфицированных.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 42 000 заразившихся. Медики выписали 39 912 пациентов, зарегистрирована смерть 555: 254 мужчин и 301 женщины.

На 5 апреля первый компонент вакцины против опасной инфекции ввели 58 545 жителям области, второй - 39 890. Полностью иммунизацию прошли около 3% населения Сурского края.