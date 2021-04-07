Общество

Николай Кузяков посетил МАУ «Детское и лечебное питание»

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В среду, 6 апреля, депутат Пензенской городской думы Николай Кузяков встретился с коллективом МАУ «Детское и лечебное питание». Учреждение расположено в избирательном округе № 14.

Это единственное в Пензе предприятие по производству детского и лечебного питания. Оно обеспечивает детей первого и второго года жизни молоком, молочнокислой продукцией, творогом.

Общественник побывал в цехе по выпуску специальных молочных продуктов, ознакомился с производственным циклом и ассортиментом.

На встрече Николай Кузяков обсудил с руководителем учреждения Михаилом Куликовым и начальником цеха Еленой Шангиной вопросы наращивания объемов производства, расширения линейки продукции, увеличения рынка сбыта, модернизации оборудования.

За время депутатской деятельности Николай Кузяков неоднократно оказывал помощь учреждению в решении проблем. В частности, летом прошлого года по вине недобросовестного поставщика молока было остановлено производство детского питания. Народный избранник вместе с администрацией города помог оперативно решить проблему поиска нового поставщика.

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