Общество

Горводоканал приобрел дорожную фрезу для ямочного ремонта

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ООО «Горводоканал» уделяет особое внимание восстановлению благоустройства после завершения земляных работ, связанных с устранением аварийных ситуаций.

В настоящий момент, с наступлением благоприятных погодных условий, специалисты приводят в порядок места, где осенью и зимой производились аварийные работы на сетях водоснабжения и водоотведения.

При этом ремонтом дорожного покрытия на основных автомагистралях города занимается специализированная подрядная организация с обязательным соблюдением технологии асфальтирования.

Восстановление благоустройства при ямочном ремонте ООО «Горводоканал» выполняет собственными силами. Для повышения оперативности предприятие приобрело прицепную дорожную фрезу, предназначенную для рыхления и измельчения грунта, в том числе асфальтобетонных покрытий. Теперь мелкий ямочный ремонт будет проходить быстрее и эффективнее.

По перечню объектов, подлежащих восстановлению, утвержден соответствующий график производства работ. Завершить намеченное планируется до 1 мая.

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