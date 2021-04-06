В Кузнецке за неделю зарегистировали 5 заразившихся коронавирусом

06.04.2021 | 13:29

На понедельник, 5 апреля, в Кузнецке число случаев коронавирусной инфекции составило 560. Об этом на оперативном совещании в мэрии города сообщил начальник отдела демографии, соцразвития и здравоохранения Александр Климов.

По его словам, за минувшую неделю зарегистрировали 5 новых пациентов. Амбулаторную помощь получают 62 кузнечанина, в том числе четверо детей. На предыдущей неделе выявили 48 случаев COVID-19, на дому лечились 64 человека.

Также в городе за неделю зафиксировали 4 случая заболевания внебольничной пневмонией.

«На карантине находится одна группа детсада. В детских садах отсутствуют 4,5% воспитанников и 3% сотрудников. По школам: 3% детей и 0,8% сотрудников», - добавил Александр Климов.

Первый этап вакцинации прошли 3 292 человека, второй - 2 556. На данный момент препарат в городе еще есть.