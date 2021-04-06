Квартира в ЖК «Лугометрия» - находка для современной семьи

06.04.2021 | 16:25

Группа компаний «Территория жизни» меняет привычное представление о покупке жилья.

У многих людей сформировался стереотип, что покупка квартиры в новостройке истощает финансовые ресурсы из-за дополнительных затрат на ремонт. Его опровергает приобретение просторной квартиры с комнатами правильной геометрии и большой кухней-столовой от группы компаний «Территория жизни» в одной из экологических сокровищниц Пензы - ЖК «Лугометрия» в Арбеково. А поможет сделать покупку легкой и приятной «Все включено!» - выгодное предложение от 7 600 рублей в месяц!*

В стоимость входят дизайнерский ремонт, укомплектованный санузел и полноценная кухня со всей необходимой техникой, где можно будет чудесно проводить время со своей семьей.

Кухонный гарнитур отвечает всем требованиям современных дизайнерских решений. Фасады и столешница из качественных прочных материалов устойчивы к влаге и обладают повышенной износостойкостью. Мебель имеет продуманную систему хранения и большое количество ящиков и полок, которые оснащены надежной фурнитурой и доводчиками. Такая эргономичная конфигурация несомненно порадует любую хозяйку.

Кухня оснащена встраиваемой техникой: духовым шкафом с разными режимами приготовления, электрической варочной панелью и мощной вытяжкой. Такое наполнение превратит процесс приготовления семейного ужина в увлекательное гастрономическое путешествие.

При покупке трехкомнатной квартиры для большой семьи дополнительным бонусом предоставляется посудомоечная машина.

Такая кухня - место, где уют и красота сочетаются с функциональностью. Здесь отсутствуют бесполезные метры. Планировка продумана до мелочей.

В этом микрорайоне много зелени, чистый воздух, поблизости озеро и сказочные виды - настоящий островок умиротворения. В ЖК «Лугометрия» можно почувствовать атмосферу спокойствия и домашнего тепла в квартире «Все включено!».

Подробнее о продукте «Все включено» можно узнать на сайтеЖК «Лугометрия», по телефону 28-28-07 и в офисе продаж на ул. Ульяновской (напротив ТЦ «Мега»).

*Застройщик - ООО «СЗ «Лугометрия». Проектная декларация - на сайте https://наш.дом.рф. «Все включено» - название рекламной акции, в рамках которой покупателям квартир, расположенных по адресу: РФ, Пензенская обл., г. Пенза, Октябрьский р-н, ул. Побочинская, строение 19, ЖК «Лугометрия» - предоставляется кухонный гарнитур со встроенной техникой, готовая отделка. Срок действия акции - с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Подробности об организаторе и правилах - на сайте лугометрия.рф. Расчет платежа приведен для 1-комнатной квартиры 34,3 м² стоимостью 2 267 916 руб., первоначальный взнос - 30%, сумма кредита - 1 587 541 руб., срок кредита - 25 лет, процентная ставка - 3,1%.

Расчет актуален на период действия ипотечной ставки кредита, предоставляемого ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области», сайт https://aikdom.ru.