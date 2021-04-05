В МФЦ на улице Шмидта пензенцы смогут измерить давление

05.04.2021 | 16:45

В среду, 7 апреля, пензенцы смогут бесплатно проверить состояние своего здоровья. Мероприятие пройдет в МФЦ на улице Шмидта, 4.

«Островок здоровья» организуют специалисты областного центра медпрофилактики. Участникам акции измерят артериальное давление, проверят степень насыщения крови кислородом и дадут рекомендации по улучшению самочувствия.

Работать «Островок здоровья» будет с 9:00 до 14:00.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню здоровья. Оно пройдет с учетом всех противоэпидемических мер: использования масок, перчаток, соблюдения дистанции в 1,5 метра, отметили в пресс-службе минздрава области.