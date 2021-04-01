В Дальнем Арбекове начали строить дорогу к трассе

01.04.2021 | 09:55

В Дальнем Арбекове началось строительство дороги, которую в перспективе должны соединить с трассой М5. В среду, 30 марта, объект посетила комиссия во главе с мэром Андреем Лузгиным.

«Дорога будет двухполосной, шириной 7 метров, с тротуаром и освещением. Она идет от кольца в районе улицы 65 лет Победы и ориентировочно до 17-го дома (на улице Генерала Глазунова. - Прим. ред.) - створа проектируемой развязки. В настоящее время подрядчик разбил трассу, завозит материалы, к работам приступает 1 апреля», – доложил начальник Управления капительного строительства Пензы Игорь Умнов.

В пресс-службе мэрии уточнили, что сдать объект в эксплуатацию должны в текущем году.

Для строительства развязки в Дальнем Арбекове у владельцев изымут 16 земельных участков, 6 жилых домов, 2 части жилых домов, а также 7 нежилых строений (гаражей и бань) и 1 объект незавершенного строительства на Побочинской улице.

Кроме того, в муниципальную собственность перейдут 17 гаражей на улице Лядова (это необходимо для расширения проезжей части в направлении Арбековской Заставы).