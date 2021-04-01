Общество

В Дальнем Арбекове начали строить дорогу к трассе

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В Дальнем Арбекове началось строительство дороги, которую в перспективе должны соединить с трассой М5. В среду, 30 марта, объект посетила комиссия во главе с мэром Андреем Лузгиным.

«Дорога будет двухполосной, шириной 7 метров, с тротуаром и освещением. Она идет от кольца в районе улицы 65 лет Победы и ориентировочно до 17-го дома (на улице Генерала Глазунова. - Прим. ред.) - створа проектируемой развязки. В настоящее время подрядчик разбил трассу, завозит материалы, к работам приступает 1 апреля», – доложил начальник Управления капительного строительства Пензы Игорь Умнов.

В пресс-службе мэрии уточнили, что сдать объект в эксплуатацию должны в текущем году.

Для строительства развязки в Дальнем Арбекове у владельцев изымут 16 земельных участков, 6 жилых домов, 2 части жилых домов, а также 7 нежилых строений (гаражей и бань) и 1 объект незавершенного строительства на Побочинской улице.

Кроме того, в муниципальную собственность перейдут 17 гаражей на улице Лядова (это необходимо для расширения проезжей части в направлении Арбековской Заставы).

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

калашников еще тот ..почитайте в инсте..на пенсию ему пора .

Гость||

А надо ли сносить частные жилые дома? Может лучше дорогу проложить в другом месте, а деньги, предназначенные для выплаты компенсаций собственникам, пустить на строительство дороги?

Гость||

Нужно четырехполосную строить как минимум, очень развивающийся микрорайон, раньше проспект Строителей или Проспект Победы сразу строили шестиполосными, а ведь тогда машин на порядок было меньше.

Гость||

Гость писал(a):

а деньги, предназначенные для выплаты компенсаций собственникам, пустить на строительство
Это копейки, оно того не стоит.

Гость||

Спасибо! И вас также!

Гость||

Гость писал(a):

С днем вашей губернии вас, глупомордые. С днем дураков, с 1 апреля.
Прискакала кастрюля. На цензоре проф работы

Имя: Гость
Комментарий:

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