Общество

Коронавирус обнаружили еще более чем у десятка детей

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В Пензенской области у детей продолжают выявлять коронавирус. По данным регионального оперативного штаба на 1 апреля, за последние сутки опасную инфекцию обнаружили у 12 несовершеннолетних в возрасте от 2 до 17 лет.

В целом COVID-19 подтвердился у 101 человека. 52 из них - жители Пензы, 13 - Мокшанского района, 11 - города Заречного, по 7 - Пензенского и Бессоновского районов, по 2 - Шемышейского и Никольского, по 1 - Пачелмского, Белинского, Сердобского, Малосердобинского, Лопатинского, Кузнецкого и Иссинского.

«Находится под наблюдением 7 520 человек; снято с наблюдения - 99 510. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 61,58% населения региона», - уточнили в оперштабе.

За сутки на коронавирус обследовали 2 493 жителей региона.

С начала пандемии инфекцию обнаружили у 42 120 человек, в том числе у 3 868 детей. 533 пациента скончались, 38 938 - выздоровели.

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