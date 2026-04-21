В Пензе на 6 новых автобусов планируют потратить 87,5 млн рублей

ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» намерено приобрести 6 новых автобусов. Соответствующие электронные аукционы стартовали на портале госзакупок в понедельник, 20 апреля.

Речь идет о 4 желто-зеленых машинах большого класса, рассчитанных на 110 пассажиров с 25-30 посадочными местами, по 18 976 000 рублей за каждую (в общей сложности - 75 904 000).

Также в списке 2 белых автобуса 2-го класса на 35-40 пассажиров с 20-25 посадочными местами. На них планируется потратить 11 650 000 рублей - по 5 825 000 на каждый.

То есть в целом на 6 машин из областного бюджета хотят направить 87 554 000 рублей.

Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 28 апреля, 30-го числа будут подведены итоги аукционов. К 15 июля автобусы уже должны быть доставлены заказчику.

Ранее сообщалось, что в 2026 году для Пензы планируют приобрести 21 автобус.