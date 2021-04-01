Общество

Александр Воронков проверил школу и детсад в Чемодановке

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Врио министра образования Александр Воронков активизировал поездки по Пензенской области. 30 марта он посетил Лунинский район, а 31-го - Бессоновский.

В Лунине чиновник побывал на стройплощадке детского сада, который должен быть сдан в декабре 2021 года.

«Строительство образовательного учреждения ведется по графику. Завершено возведение корпуса, в течение двух недель будет перекрыта кровля. Котельная смонтирована, и в ближайшее время пройдет технологическое подключение. Рабочие уже приступили к внутренним работам: началась разводка теплых полов», - рассказали в минобре.

В Бессоновке делают пристрой к начальной школе - детскому саду. Там готово здание, перекрыта кровля. Начался монтаж систем отопления и вентиляции. В ближайшее время планируется приступить к отделке фасада и внутренним работам.

Сдать объект должны в августе.

Также Воронков посетил школу в селе Чемодановка, куда было поставлено новое оборудование. В минобре рассказали, что оно активно используется в учебном процессе.

«В школе реализуются проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и гражданско-патриотического воспитания», - подчеркнули представители министерства.

Оказалось, что детскому саду в Чемодановке требуется ремонт кровли. Работы выполнят в летний период. Кроме того, на всех посещенных объектах необходимо благоустроить территорию.

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Источник — фото minobr-penza.ru
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Гость||

Сидеть как не охота,зашевелились.

Гость||

А почему именно в Чемодановке? Из-за межнационального конфликта,что был год назад?

Имя: Гость
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