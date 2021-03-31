В Пензе состоялся форум национальных культур «Мы вместе»

31.03.2021 | 20:37

Представители практически всех народов Пензенской области собрались в одном зале: узбеки, евреи, татары, армяне, Чувашия и русские. Это форум национальных культур, который называется «Мы вместе».

Виктория Серова выступила с коллективом «Лаймони».

«Мы поем мордовские песни на мордовском языке, хотя большинство поет на русском. Именно с этой изюминкой, что поем на мордовском, мы и выигрываем везде», - рассказала участница форума.

Зрителями стали школьники и студенты. Артисты подготовили для них не только музыкальные номера. Коллектив из Малосердобинского района поделился секретом приготовления традиционного мордовского блюда «катлин пряка» - аналога вареников с картошкой.

«Самое главное - оставаться человеком. Именно на это направлен наш фестиваль - чтобы познакомиться, поделиться эмоциями, оставить воспоминания, которые есть у нас, у каждого человека, чтобы лет через десять наткнуться на знакомые фотографии, посмотреть и улыбнуться: вот какие мы были», - подчеркнула организатор фестиваля Юлия Ипполитова.

Люди, которые внесли весомый вклад в развитие национальных культур в области, получили благодарственные письма главы администрации Пензы.