Общество

В Пензе состоялся форум национальных культур «Мы вместе»

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Представители практически всех народов Пензенской области собрались в одном зале: узбеки, евреи, татары, армяне, Чувашия и русские. Это форум национальных культур, который называется «Мы вместе».

Виктория Серова выступила с коллективом «Лаймони».

«Мы поем мордовские песни на мордовском языке, хотя большинство поет на русском. Именно с этой изюминкой, что поем на мордовском, мы и выигрываем везде», - рассказала участница форума.

Зрителями стали школьники и студенты. Артисты подготовили для них не только музыкальные номера. Коллектив из Малосердобинского района поделился секретом приготовления традиционного мордовского блюда «катлин пряка» - аналога вареников с картошкой.

«Самое главное - оставаться человеком. Именно на это направлен наш фестиваль - чтобы познакомиться, поделиться эмоциями, оставить воспоминания, которые есть у нас, у каждого человека, чтобы лет через десять наткнуться на знакомые фотографии, посмотреть и улыбнуться: вот какие мы были», - подчеркнула организатор фестиваля Юлия Ипполитова.

Люди, которые внесли весомый вклад в развитие национальных культур в области, получили благодарственные письма главы администрации Пензы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Чё за бред?нискем мы не вместе.не гоните пургу.

Гость||

а по чему цыган не было?

Имя: Гость
Комментарий:

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