Общество

В пензенской колонии заключенному выдадут кресло-коляску и протез

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38-летний заключенный пензенской исправительной колонии строгого режима № 5 нашел поддержку с неожиданной стороны - от прокуратуры.

Мужчина отбывает срок за нанесение тяжких телесных повреждений. Он является инвалидом - у него нет ноги. В соответствии с индивидуальной программой реабилитации ему требуются комнатное и прогулочное кресла-коляски, протез голени, чехол на культю, ортопедическая обувь на протез.

Инвалид пожаловался на то, что исправительное учреждение не обеспечило его этими предметами, в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

«Специализированный прокурор обратился в суд с иском о понуждении ИК № 5 УФСИН России по Пензенской области обеспечить осужденного техническими средствами реабилитации. Иск удовлетворен», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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