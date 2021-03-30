Общество

Объявлена дата начала дорожных работ в Кузнецке

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Старт ремонта дорог в Кузнецке запланирован 16 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В Кузнецке отремонтируют шесть участков дорог: на улицах Комсомольской (между Кирова и Калинина), Победы (от путепровода до Октябрьской), Белинского (от Московской до Комсомольской), Молодой Гвардии (от улицы Республики до Чкалова), Свердлова (от Кирова до Калинина) и Стекловской (путепровод).

В первую очередь будут отремонтированы дорожное полотно на улице Победы и путепровод на Стекловской.

С 12 мая начнутся работы на улицах Молодой Гвардии и Комсомольской, с 1 июня - на Белинского.

До 1 апреля продолжается прием заявок по аукциону на ямочный ремонт дорог, до 2 апреля - на капремонт участка улицы Свердлова. На 17 участках в городе подрядчики должны ликвидировать недостатки покрытия по гарантии.

Кроме того, готовится проектно-сметная документация на ремонт перекрестка улиц Леваневского и Строителей, сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

Ранее глава администрации города Сергей Златогорский предложил не ждать возможности проведения ямочного ремонта, а заключать поквартальные договоры с условием, что дороги будут ремонтироваться по современным технологиям в более сложных погодных условиях.

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Источник — фото pixabay.com
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