Мэр Кузнецка предложил не плодить ямы на дорогах

30.03.2021 | 09:49

В Кузнецке решили изменить подход к ремонту дорог. Вопрос обсудили во время оперативного совещания в местной мэрии в понедельник, 29 марта.

«Получается, мы весь год копим ямочный ремонт, и получается только разовая акция по весне, когда уже половина раздолбалась», - констатировал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

При этом современные технологии позволяют восстанавливать дорожное покрытие и в более сложных погодных условиях.

«Может быть, нам не концентрироваться на одной ямочной операции, а делать поквартально договоры? Если рентабельность будет, может, кто-то из предпринимателей приобрел бы аппарат, мы бы заключали договор. Литым асфальтом и зимой работают, в любое время. И мы бы эти ямы не плодили», - предложил мэр.

Он поручил изучить вопрос и пообщаться с представителями бизнеса.

«Прямые договора заключать ежеквартально. Где-то что-то у нас вылезло - мы их вызвали - они сделали - мы оплатили. Иначе по весне видите, сколько у нас всего накопилось. Неправильный это подход. Давайте поищем другие решения», - резюмировал Златогорский.