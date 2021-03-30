Общество

Мэр Кузнецка предложил не плодить ямы на дорогах

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В Кузнецке решили изменить подход к ремонту дорог. Вопрос обсудили во время оперативного совещания в местной мэрии в понедельник, 29 марта.

«Получается, мы весь год копим ямочный ремонт, и получается только разовая акция по весне, когда уже половина раздолбалась», - констатировал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

При этом современные технологии позволяют восстанавливать дорожное покрытие и в более сложных погодных условиях.

«Может быть, нам не концентрироваться на одной ямочной операции, а делать поквартально договоры? Если рентабельность будет, может, кто-то из предпринимателей приобрел бы аппарат, мы бы заключали договор. Литым асфальтом и зимой работают, в любое время. И мы бы эти ямы не плодили», - предложил мэр.

Он поручил изучить вопрос и пообщаться с представителями бизнеса.

«Прямые договора заключать ежеквартально. Где-то что-то у нас вылезло - мы их вызвали - они сделали - мы оплатили. Иначе по весне видите, сколько у нас всего накопилось. Неправильный это подход. Давайте поищем другие решения», - резюмировал Златогорский.

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Гость||

Пошли перлы золотые...ямы они плодят...капец

Гость||

Гость писал(a):

Пошли перлы золотые...ямы они плодят...капец
Терпят, скоро сезон бордюров настанет, а ямы это не так актуально .

Гость||

Дураков расплодили в руководстве, вот беда где, дураки и дороги-классический набор.

Гость||

Гость писал(a):

Пошли перлы золотые...ямы они плодят...капец
Это к Байдену обращение было.

Гость||

Гость писал(a):

Дураков расплодили в руководстве, вот беда где, дураки и дороги-классический набор.
Ну ты про себя не надо так жестко, может тебя еще вылечат.

Гость||

Кто подскажет? КУЗНЕЦК - это посёлок или деревня?

Гость||

РАНЧО.

Гость||

Если РАНЧО - кто владелец?

Гость||

ПУТИН.

Гость||

Не ври у него только ржавый гараж. Я слышал какой то ЗЛАТО горный.

Гость||

Да ты уши прочисть сначала, а то у тебя глюки от весеннего обострения.

Гость||

Ты сам то откеда, из буртасской шантрапы, аль белых кровей?

Гость||

#Ну ты про себя не надо так жестко, может тебя еще вылечат# - Это про тебя...

вот и дурак проснулся,уверенный что умный

Гость||

Я из "наших", из шпигелей

Гость||

Да ты сразу то на все не отвечай, а то у тебя мозги и так набекрень, не доживешь до лета.

Имя: Гость
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