Бывшим участникам СВО узаконили новую льготу

В среду, 24 июня, Госдума приняла сразу в 2-м и 3-м чтениях законопроект, направленный на поддержку участников специальной военной операции. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Он устанавливает право на сокращенную рабочую неделю для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами I или II группы после боевого ранения, травмы или контузии.

Уточненный максимальный предел - не более 35 часов труда в неделю.

Норматив действует также в случаях, если инвалидность наступила вследствие заболевания, связанного с исполнением служебных обязанностей.

Закон принят в целях защиты интересов бывших участников СВО, которые решили продолжать службу на отдельных воинских должностях. Прежде вопрос продолжительности их труда урегулирован не был.