В Кузнецке отложили решение проблемы с уличным освещением

В Кузнецке в управлении ЖКХ накопилось более 400 заявок по поводу отсутствия освещения на улицах города. Пока решение проблемы вынуждены отложить.

Об этом в среду, 24 июня, рассказал глава Кузнецка Виктор Агафонов. По его словам, задержка в ремонте связана с затруднениями в организации, которая должна его выполнять.

«У организации, которая ранее обслуживала сети уличного освещения, подошел срок переобучения специалистов и переоформления допусков к работам на электросетях. Без действующих документов и подтвержденной квалификации проводить такие работы нельзя - это вопрос безопасности и соблюдения закона», - пояснил Агафонов на своей странице во «ВКонтакте».

Сейчас городские власти мониторят рынок, ведут переговоры с подрядчиками, имеющими необходимые разрешения и опыт.

«В настоящее время в строгом соответствии с требованиями федерального закона идет процедура подписания муниципального контракта со специализированной компанией», - добавил Виктор Агафонов.

Планируется, что к ремонту приступят в июле 2026-го - сразу же после подписания контракта.

Ранее стало известно, что в Кузнецке систему управления уличным освещением ждет реформирование. В городе накопился большой объем работ в этой сфере, поступает немало жалоб на темноту на улицах.