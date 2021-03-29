Общество

«ТНС энерго Пенза» присоединилось к экологической акции «Час Земли»

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона «ТНС энерго Пенза» поддержал проведение международной экологической акции «Час Земли».

В соответствии с замыслом организаторов участники акции должны выключить освещение и электроприборы на один час, привлекая тем самым внимание к экологическим проблемам.

В рамках участия в мероприятии 27 марта с 20:30 до 21:30 было отключено внутреннее освещение и внешняя подсветка административного здания «ТНС энерго Пенза» в областном центре. Поддержали «Час Земли» и сотрудники энергосбытовой компании, присоединившись к акции в частном порядке у себя дома.

Темы сохранения окружающей среды и энергосбережения не являются случайными в деятельности «ТНС энерго Пенза». Компания ежегодно проводит акции по высадке деревьев, сбору макулатуры, а также активно развивает экологичные дистанционные сервисы для клиентов: «Личный кабинет», «Электронную квитанцию», электронный документооборот, предполагающие отказ от бумажных носителей и сокращение выбросов различных веществ в окружающую среду.

«Час Земли» - ежегодная экологическая акция, целью которой является привлечение внимания к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Кульминацией кампании является сам «час Земли»: миллионы людей из 180 стран на 60 минут выключают свет и электроприборы.

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