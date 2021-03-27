В Пензе почтили память погибших при исполнении воинского долга

27.03.2021 | 18:30

В субботу, 27 марта, с утра ветераны боевых действий объезжали мемориальные комплексы, возлагали цветы в память о погибших. «Афганские ворота» - конечная точка маршрута.

«Внутренние войска до этого назывались войсками НКВД, поэтому мы начали с возложения к памятнику Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, затем заехали к памятнику Победы - почтили тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, потом почтили память погибших в локальных конфликтах», - пояснил ветеран боевых действий на Северном Кавказе Денис Лисов.

Ветераны собрались в честь юбилея - 210-летия со дня образования войск правопорядка и 5-летия Федеральной службы войск национальной гвардии. Они видятся нечасто, но всякий раз встречи затягиваются до ночи - есть о чем поговорить.

«Как бы то ни было, службу все равно вспоминаем с теплотой. Это не выкинешь, это уже на всю жизнь, как говорится, до гробовой доски», - отметил ветеран боевых действий на Северном Кавказе Дмитрий Чигринов.

Минутой молчания ветераны отдали дань памяти погибшим при исполнении воинского долга, среди которых есть Герои России.

«Вы прошли настоящую мужскую школу, крепки духом, крепки своим братством. Всех хочу поздравить с юбилеем, с вашим праздником», - обратился к собравшимся руководитель регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

Активистам вручили юбилейные медали, а затем собравшиеся возложили цветы к памятнику воинам- пензенцам, погибшим на Северном Кавказе.