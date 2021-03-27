В Кузнецке хотят изменить схему дорожного движения

В Кузнецке разрабатывается новый проект движения транспорта по нескольким дорожным участкам. Он придет на смену старому, разработанному в 2013 году.
Схема движения изменится на участке Комсомольской между улицами Калинина и Кирова, на улице Орджоникидзе от Фабричной до Вишневского моста.
На улицах Белинского и Кирова, где организованы три полосы для движения транспорта, должны появиться дублирующие знаки «Пешеходный переход» над самой проезжей частью.
Возле детского сада № 37 планируется установить дополнительные искусственные неровности.
На улицах Тухачевского и Республики, где в прошлом году прошел капитальный ремонт дорог, нанесут разметку и установят дорожные знаки, сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.
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