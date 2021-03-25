Общество

Валерий Лидин вручил работникам культуры почетные грамоты

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В четверг, 25 марта, председатель пензенского Заксобра, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин приветствовал участников торжественного мероприятия, посвященного Дню работника культуры.

Праздник «Культура будущего» состоялся в центре культурного развития «Губернский».

В фойе гостей мероприятия встретили живые инсталляции в исполнении учащихся колледжа искусств. Там же подготовили выставки костюмов областного драмтеатра, работ студентов художественного училища, центра современного искусства, картин из фондов галереи имени К. А. Савицкого. Желающие могли сделать снимки в фотозонах.

«Ведущая роль в продвижении культуры и искусства в широкие массы принадлежит работникам культуры, людям творческих профессий, сотрудникам ДК, театров, музеев, наставникам музыкальных и художественных кружков», - подчеркнул Валерий Лидин в своем обращении к собравшимся.

Спикер регионального парламента добавил, что область гордится богатыми традициями, именами земляков, которые прославили Сурский край в искустве, и выразил признательность ветеранам отрасли.

«Культура сегодня объединяет людей талантливых, одаренных, умных, инициативных. Отрадно, что все больше молодежи ищет себя в творчестве. Расширяется сеть детских студий, ремонтируются Дома культуры, создаются модельные библиотеки, оснащаются самым современным оборудованием», - отметил Валерий Лидин.

Он пожелал работникам культуры крепкого здоровья, благополучия, новых ярких проектов и побед и вручил почетные грамоты и благодарности за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры Пензенской области и реализацию партийного проекта «Культура малой родины».

На церемонии присвоили почетное звание «Заслуженный работник культуры Пензенской области» Ларисе Карповой и Марте Серебряковой.

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