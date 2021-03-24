Пензенскую область включили в «невкусный топ-10» школьного питания

24.03.2021 | 10:29

Пензенская область вошла в десятку регионов, где учащиеся общеобразовательных организаций наименее удовлетворены питанием. Такой вывод сделали представители Российского движения школьников по итогам интернет-опроса, проведенного с 4 февраля по 4 марта среди более 2 200 детей и подростков из 85 субъектов РФ.

«Ученики ставили оценки меню, интерьерам столовой, оценивали то, как с ними общаются, - в общем, все то, что взрослые обычно делают в интернете, ставя оценку кафе или ресторану после посещения. Результатом стал рейтинг регионов, где, судя по мнению школьников, в целом созданы условия, чтобы дети ели комфортно и с аппетитом, а также список субъектов, где детям столовые не особо нравятся, а блюда чаще там недоедают», - уточняется на сайте РДШ.

Оказалось, что более всего дети удовлетворены организацией питания в Кабардино-Балкарии, Крыму, Мордовии, Ростовской, Самарской, Вологодской, Амурской, Саратовской и Кемеровской областях, а также Санкт-Петербурге.

В списке регионов, где дети недовольны школьными столовыми, кроме Пензенской области оказались Челябинская, Тюменская, Тамбовская, Новосибирская, Свердловская, а также Чувашская и Удмуртская республики, Красноярский и Алтайский края.

«РДШ уже несколько месяцев активно занимается вопросами школьного питания и не только выявляет проблемы, но и помогает их решать. Важно не допустить скандальных, опасных для здоровья детей ситуаций, сигналы о которых доносятся из разных субъектов. Приглашаем региональные власти к диалогу, готовы по возможности посетить тот или иной регион и помочь перезагрузить питание в школах с учетом мнения детей и экспертов», - подчеркивают представители общественного объединения.

Одна из последних для Пензенской области спорных ситуаций в сфере школьного питания возникла в Колышлее. Там ученики пожаловались на поданную к обеду рыбу, внутри которой якобы были опарыши, и выложили фото блюда.

В школе провели проверку, нарушений не нашли. Сотрудники Роспотребнадзора исследовали контрольные пробы блюда и не обнаружили в них личинок гельминтов.

В результате проверяющие пришли к выводу, что фотоснимки - шутка нескольких учеников, которые не думали, что публикация в Сети вызовет такой резонанс.

Ранее депутат Пензенской городской думы рассказал о кишечной палочке в одной из школ. А прокуратура заявила, что нарушения, касающиеся питания, имеются практически в каждой общеобразовательной организации области.