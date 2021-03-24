Общество

Пензенскую область включили в «невкусный топ-10» школьного питания

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Пензенская область вошла в десятку регионов, где учащиеся общеобразовательных организаций наименее удовлетворены питанием. Такой вывод сделали представители Российского движения школьников по итогам интернет-опроса, проведенного с 4 февраля по 4 марта среди более 2 200 детей и подростков из 85 субъектов РФ.

«Ученики ставили оценки меню, интерьерам столовой, оценивали то, как с ними общаются, - в общем, все то, что взрослые обычно делают в интернете, ставя оценку кафе или ресторану после посещения. Результатом стал рейтинг регионов, где, судя по мнению школьников, в целом созданы условия, чтобы дети ели комфортно и с аппетитом, а также список субъектов, где детям столовые не особо нравятся, а блюда чаще там недоедают», - уточняется на сайте РДШ.

Оказалось, что более всего дети удовлетворены организацией питания в Кабардино-Балкарии, Крыму, Мордовии, Ростовской, Самарской, Вологодской, Амурской, Саратовской и Кемеровской областях, а также Санкт-Петербурге.

В списке регионов, где дети недовольны школьными столовыми, кроме Пензенской области оказались Челябинская, Тюменская, Тамбовская, Новосибирская, Свердловская, а также Чувашская и Удмуртская республики, Красноярский и Алтайский края.

«РДШ уже несколько месяцев активно занимается вопросами школьного питания и не только выявляет проблемы, но и помогает их решать. Важно не допустить скандальных, опасных для здоровья детей ситуаций, сигналы о которых доносятся из разных субъектов. Приглашаем региональные власти к диалогу, готовы по возможности посетить тот или иной регион и помочь перезагрузить питание в школах с учетом мнения детей и экспертов», - подчеркивают представители общественного объединения.

Одна из последних для Пензенской области спорных ситуаций в сфере школьного питания возникла в Колышлее. Там ученики пожаловались на поданную к обеду рыбу, внутри которой якобы были опарыши, и выложили фото блюда.

В школе провели проверку, нарушений не нашли. Сотрудники Роспотребнадзора исследовали контрольные пробы блюда и не обнаружили в них личинок гельминтов.

В результате проверяющие пришли к выводу, что фотоснимки - шутка нескольких учеников, которые не думали, что публикация в Сети вызовет такой резонанс.

Ранее депутат Пензенской городской думы рассказал о кишечной палочке в одной из школ. А прокуратура заявила, что нарушения, касающиеся питания, имеются практически в каждой общеобразовательной организации области.

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Гость||

всех в отставку!!!

Гость||

Гость писал(a):

всех в отставку!!!
Наградить и пусть дальше работают. По детскому ожирению на первом месте область на что похоже!

Гость||

Просрочка в школьных столовых ещё и опасна для жизни детей!!!

Главное всё творят на деньги президента В.В.Путина и правительства,выделенные для улучшения питания детей.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенская область вошла в десятку регионов, где учащиеся общеобразовательных организаций наименее удовлетворены питанием.
Куда смотрят министр образования Пензенской области Александр Воронков и начальник управления образования города Пензы Лилия Чащина?

Гость||

Воронкову привет накануне переназначения/отставки

Гость||

Гость писал(a):

Воронкову привет накануне переназначения/отставки
Воронков уже и.о.

Гость||

Гость писал(a):

Просрочка в школьных столовых ещё и опасна для жизни
Много уже перемерло деток?

Гость||

Слався губерния! Слався мой Пензенский край!

Гость||

Уберите из каждодневного меню капусту и сразу станет вкусно, да и воровать продукты у детей скверно!

Гость||

Гость писал(a):

всё творят на деньги президента В.В.Путина и правительства,
на их личные деньги?

Гость||

Воронков в отставку. В образовании одни провалы. Засиделся.

Гость||

Гость писал(a):

Уберите из каждодневного меню капусту и сразу станет вкусно,
Но неполезно.

Гость||

Воронкова гнать из образования!

Гость||

Гость писал(a):

Но неполезно.
А какая польза от перетушённой капусты?

Гость||

Воронкова в шею гнать ... вместе со Столяровой.

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Имя: Гость
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