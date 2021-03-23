В Пензе в помощи соцработников нуждаются 22 ветерана войны

23.03.2021 | 14:32

Во вторник, 23 марта, на оперативном совещании в администрации Пензы обсудили подготовку к 9 Мая.

В настоящий момент в областном центре проживает около 3 500 ветеранов Великой Отечественной войны. 2 353 из них - труженики тыла, 154 - участники боев, 34 - жители блокадного Ленинграда, 39 - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 943 - члены семей погибших (умерших) участников войны.

В марте соцработники навестят их, чтобы проверить бытовые условия и выявить тех, кому требуется поддержка. В апреле и мае специалисты помогут ветеранам с благоустройством дворов, генеральной уборкой квартир.

В настоящий момент в Пензе соцработники обслуживают на дому 22 участников войны, остальные не нуждаются в их помощи, так как о них заботятся близкие.

Ранее стало известно, что в области пока не определились с форматом проведения Дня Победы. Если эпидемическую ситуацию признают благополучной, то приуроченные к 9 Мая мероприятия пройдут в классическом формате: пензенцы увидят салют на набережной и смогут присутствовать на параде Победы.