В Пензе шествие «Бессмертного полка» проведут в смешанном формате

22.03.2021 | 19:37

Каким будет День Победы в 2021 году в Пензе, не придется ли его проводить онлайн, как в прошлом, - ответа у чиновников пока нет. Но пока, учитывая эпидемическую обстановку, надеются на лучшее.

9 мая в областном центре хотят организовать и традиционное мероприятие у памятника воинской славы, и эстафету, и парад военной техники, и концерты, и минуту молчания.

«По завершении праздника рассчитываем, что в 22:00 пройдет праздничный фейерверк. Про Фонтанную площадь отдельно оговорюсь. У нас есть возможность использовать и проекции, и светомузыкальные шоу. И мы музыкальную программу скорректируем с учетом тематики 9 Мая», - сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Председатель правительства отметил: подобный план заранее должны представить все районные центры.

«Чтобы мы посмотрели, где можно усилить, что добавить. В Пензе у нас традиционно на высоком уровне, с душой отмечается, но нужно так, чтобы максимально в каждом населенном пункте этот день был отмечен ярко и четко», - заявил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Праздничные мероприятия начнутся задолго до яркой даты. Их будет много во всем регионе. Одно из главных событий - шествие «Бессмертного полка». Его готовятся провести в смешанном формате (и в реальности, и в интернете), как в прошлом году. Но есть отличия.

«Это будет происходить не общим потоком, как раньше, а будет по регионам. Свои страницы, где колонна региона будет идти», - рассказал руководитель регионального штаба ООД «Бессмертный полк России» Олег Шибаев.

На заседании организационного комитета «Победа» говорили о необходимости поздравить всех ветеранов с грядущим праздником. В Пензенской области их осталось 8 039.