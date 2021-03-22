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Общество

В Пензе шествие «Бессмертного полка» проведут в смешанном формате

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Каким будет День Победы в 2021 году в Пензе, не придется ли его проводить онлайн, как в прошлом, - ответа у чиновников пока нет. Но пока, учитывая эпидемическую обстановку, надеются на лучшее.

9 мая в областном центре хотят организовать и традиционное мероприятие у памятника воинской славы, и эстафету, и парад военной техники, и концерты, и минуту молчания.

«По завершении праздника рассчитываем, что в 22:00 пройдет праздничный фейерверк. Про Фонтанную площадь отдельно оговорюсь. У нас есть возможность использовать и проекции, и светомузыкальные шоу. И мы музыкальную программу скорректируем с учетом тематики 9 Мая», - сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Председатель правительства отметил: подобный план заранее должны представить все районные центры.

«Чтобы мы посмотрели, где можно усилить, что добавить. В Пензе у нас традиционно на высоком уровне, с душой отмечается, но нужно так, чтобы максимально в каждом населенном пункте этот день был отмечен ярко и четко», - заявил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Праздничные мероприятия начнутся задолго до яркой даты. Их будет много во всем регионе. Одно из главных событий - шествие «Бессмертного полка». Его готовятся провести в смешанном формате (и в реальности, и в интернете), как в прошлом году. Но есть отличия.

«Это будет происходить не общим потоком, как раньше, а будет по регионам. Свои страницы, где колонна региона будет идти», - рассказал руководитель регионального штаба ООД «Бессмертный полк России» Олег Шибаев.

На заседании организационного комитета «Победа» говорили о необходимости поздравить всех ветеранов с грядущим праздником. В Пензенской области их осталось 8 039.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Эх танкиста нет!!!

Гость||

Гость писал(a):

2.03.2021 19:45|

Эх танкиста нет!!!

Он политрук, а не танкист

Гость||

Максимально провести в максимально разрушенных населенных пунктах.Оч хорошо. Достойно,для оставшихся там людей.И обязательно с ряжеными.

Гость||

не надо ли этим заниматься, а уж мэру бы вообще лучше чемодан собирать

Гость||

Прочитала заголовок « в смешном формате», даже жутко стало

Гость||

Даёшь по балкончикам развесить?! И песню спеть, как Лановой предлагал!

Гость||

Гость писал(a):

Он политрук, а не танкист
Политрук-танкист-прораб РПЦ.

Гость||

Лица нервно напряжены.Где эти господа и где 9 мая.

Гость||

Лузгин ещё не сбежал?

Гость||

Гость писал(a):

не надо ли этим заниматься, а уж мэру бы вообще лучше чемодан собирать
Он и Симонов надеются, что 9 мая будут на свободе?

Гость||

Надежда умирает последней...

Гость||

И правда, Симонов ведёт себя как хозяин, а раньше и не слышно и не видно было

Гость||

А водичка кувака стоит, случаем не взятка ли?

Имя: Гость
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