Фонд капремонта опроверг информацию «Ъ» о нарушениях

22.03.2021 | 12:11

Представители фонда капитального ремонта МКД Пензенской области прокомментировали публикацию «Коммерсанта» о возможной причастности губернатора Ивана Белозерцева к служебным злоупотреблениям и растратам, из-за которых регион мог потерять около 3 млрд руб.

В тексте, в частности, говорится: «Счетная палата нашла множественные злоупотребления в госучреждениях и ведомствах Пензенской области на 2,9 млрд руб… Фонд капремонта уличен в излишних тратах - 69 млн руб. на ремонт исправных лифтов, которые не были признаны аварийными».

В понедельник, 22 марта, в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru поступил официальный комментарий представителей фонда.

«За период с начала деятельности фонда капитального ремонта МКД ПО с 2014 года по настоящее время органами счетной палаты не проводились проверки деятельности фонда.

Средства бюджетов: федерального, регионального, муниципального на реализацию региональной программы капитального ремонта фонду не выделялись.

Уполномоченным органом на проведение проверок использования средств фонда капитального ремонта является Управление федерального казначейства по Пензенской области, ежегодно проводившее проверки деятельности фонда. По результатам проверок за весь период финансовых нарушений не было выявлено», - подчеркнули представители организации.

Отчеты по итогам проверок опубликованы на сайте фонда.