Общество

Пензенских добровольцев наградили за вклад в российское движение

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В областном центре открылся III региональный образовательный форум, посвященный деятельности волонтерских организаций. Пензенские добровольцы в 2020 году присоединились к акции «Мы вместе»: в условиях пандемии оказывали поддержку пожилым, маломобильным гражданам, доставляли им продукты питания, лекарства.

Андрей Букотин всего год назад вступил в ряды волонтеров, а в своем образовательном учреждении возглавил штаб современных тимуровцев.

«Есть бабушка, к которой я пришел в первый раз. Хожу к ней до сих пор. Она живет в Гидрострое, а я - рядом. Она мне доверяет, прекрасный человек, общаемся», - рассказал студент колледжа транспортных технологий.

Андрею Букотину вручили памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» и грамоту, подписанную президентом. Такие награды в Пензенской области получили всего двое.

«Очень здорово, что в нашей стране есть люди, которые думают не только о себе, но и о других, и готовы в самые сложные минуты быть рядом и оказать помощь», - отметила председатель центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Не менее богатым на добрые дела для «Волонтеров Победы» будет и 2021-й: дан старт акции «Сад памяти», в ходе которой в стране высадят 27 миллионов деревьев в знак уважения к павшим в годы Великой Отечественной войны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Делать свои чёрные дела прикрываясь громкой вывеской это в духе нынешней власти.Даже не скромно спрашивать сколько на этой акции дворцов по стране появилось.А эти дети,что были вовлечены в ваши политические игры,скорее всего дети без будущего.Нельзя направить на патриотизм тех,кто туда пришёл в надежде не работать на общество,а жить за его счёт.Вся эта волонтёр бригада своё будущее видит не у станка на заводе,а в кресле чинка.Единицы там, дети из рабочих семей.

Это явно не Тимуровцы,даже не Пионеры.Пионеры были последними из волонтёров.Всё другое проплачено и делается не бескорыстно.

Гость||

А сколько среди них депутатов и чиновников?

Гость||

Нам майки,чтобы все знали кто мы, за счёт бюджета, никто не покупал.Мы и подарки ветеранам сами покупали,а в большинстве случаев сами делали.Во всех школах в 9-10 классах школьники мальчики были уже обучены профессиональному мастерству и могли работать слесарями 3 разряда,а девочки спокойно все могли работать швеёй..И никто из детей СССР не кричал,что я лучше,богаче другого.Не было тогда вот этих мажрриков,идущих куда-то ради чего-то.Все были равны и поэтому мы были реальные волонтёры,а не фиктивные.

P.S. И медалек нам за это не давали,медальки это метка в нынешнее время.

Гость||

Гость писал(a):

Нам майки,чтобы все знали кто мы, за счёт бюджета, никто не покупал.Мы и подарки ветеранам сами покупали,а в большинстве случаев сами делали.Во всех школах в 9-10 классах школьники мальчики были уже обучены профессиональному мастерству и могли работать слесарями 3 разряда,а девочки спокойно все могли работать швеёй..И никто из детей СССР не кричал,что я лучше,богаче другого.Не было тогда вот этих мажрриков,идущих куда-то ради чего-то.Все были равны и поэтому мы были реальные волонтёры,а не фиктивные.

P.S. И медалек нам за это не давали,медальки это метка в нынешнее время.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

опять двадцать пять

Гость||

Как это в нынешних традициях: взять благородную цель(помощь детям,старикам,животным,поиск) и испохабить ее цинизмом, распилом,враньём.

Имя: Гость
Комментарий:

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