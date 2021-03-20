Пензенских добровольцев наградили за вклад в российское движение

20.03.2021 | 19:00

В областном центре открылся III региональный образовательный форум, посвященный деятельности волонтерских организаций. Пензенские добровольцы в 2020 году присоединились к акции «Мы вместе»: в условиях пандемии оказывали поддержку пожилым, маломобильным гражданам, доставляли им продукты питания, лекарства.

Андрей Букотин всего год назад вступил в ряды волонтеров, а в своем образовательном учреждении возглавил штаб современных тимуровцев.

«Есть бабушка, к которой я пришел в первый раз. Хожу к ней до сих пор. Она живет в Гидрострое, а я - рядом. Она мне доверяет, прекрасный человек, общаемся», - рассказал студент колледжа транспортных технологий.

Андрею Букотину вручили памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» и грамоту, подписанную президентом. Такие награды в Пензенской области получили всего двое.

«Очень здорово, что в нашей стране есть люди, которые думают не только о себе, но и о других, и готовы в самые сложные минуты быть рядом и оказать помощь», - отметила председатель центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Не менее богатым на добрые дела для «Волонтеров Победы» будет и 2021-й: дан старт акции «Сад памяти», в ходе которой в стране высадят 27 миллионов деревьев в знак уважения к павшим в годы Великой Отечественной войны.