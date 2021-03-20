Пензенских добровольцев наградили за вклад в российское движение

В областном центре открылся III региональный образовательный форум, посвященный деятельности волонтерских организаций. Пензенские добровольцы в 2020 году присоединились к акции «Мы вместе»: в условиях пандемии оказывали поддержку пожилым, маломобильным гражданам, доставляли им продукты питания, лекарства.
Андрей Букотин всего год назад вступил в ряды волонтеров, а в своем образовательном учреждении возглавил штаб современных тимуровцев.
«Есть бабушка, к которой я пришел в первый раз. Хожу к ней до сих пор. Она живет в Гидрострое, а я - рядом. Она мне доверяет, прекрасный человек, общаемся», - рассказал студент колледжа транспортных технологий.
Андрею Букотину вручили памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» и грамоту, подписанную президентом. Такие награды в Пензенской области получили всего двое.
«Очень здорово, что в нашей стране есть люди, которые думают не только о себе, но и о других, и готовы в самые сложные минуты быть рядом и оказать помощь», - отметила председатель центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
Не менее богатым на добрые дела для «Волонтеров Победы» будет и 2021-й: дан старт акции «Сад памяти», в ходе которой в стране высадят 27 миллионов деревьев в знак уважения к павшим в годы Великой Отечественной войны.
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Делать свои чёрные дела прикрываясь громкой вывеской это в духе нынешней власти.Даже не скромно спрашивать сколько на этой акции дворцов по стране появилось.А эти дети,что были вовлечены в ваши политические игры,скорее всего дети без будущего.Нельзя направить на патриотизм тех,кто туда пришёл в надежде не работать на общество,а жить за его счёт.Вся эта волонтёр бригада своё будущее видит не у станка на заводе,а в кресле чинка.Единицы там, дети из рабочих семей.
Это явно не Тимуровцы,даже не Пионеры.Пионеры были последними из волонтёров.Всё другое проплачено и делается не бескорыстно.