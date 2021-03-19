Общество

В Никольском районе отец задолжал детям-подросткам полмиллиона

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В Никольском районе 33-летний мужчина задолжал двум своим дочерям, 13 и 15 лет, крупную сумму - около 600 тысяч рублей.

Девочки живут с бабушкой-опекуном, отец в их судьбе никак не участвует и выделять деньги на содержание детей не хочет.

«Девочки никак не могли представить, что их родной отец перестанет когда-либо присутствовать в их жизни», - пояснили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

Приставы долго уговаривали молодого отца взяться за ум и погасить долг, но результата это не принесло. В итоге в отношении него составили административный протокол за уклонение от уплаты алиментов.

«Суд назначил мужчине административное наказание в виде 80 часов обязательных работ. Во время работы на свежем воздухе, возможно, мужчине придет на память философское изречение, что каждый поступок влечет за собой воздаяние», - заключили в пресс-службе.

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