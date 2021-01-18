Сетевое издание|18+|Понедельник|18 янв 2021|12:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-18oC
-17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-17oC
-16oC
Завтра | Облачно |

Общество

В соцсети «Одноклассники» пройдет прямой эфир с губернатором

Печать

В понедельник, 18 января, пресс-служба правительства Пензенской области анонсировала прямой эфир с губернатором Иваном Белозерцевым.

20 января глава региона ответит на вопросы граждан в соцсети «Одноклассники». Эфир будет транслироваться в аккаунте областного правительства. Начало - в 15:00.

Свои обращения пензенцы могут оставить под постом с анонсом мероприятия.

Губернатор Иван Белозерцев регулярно проводит прямые линии, на которых реагирует на самые острые проблемы. В последний раз мероприятие состоялось 12 декабря 2020 года. Главе региона поступило около 1 000 обращений.

0
0
0
0
 
Гость||

Слава нашему губернатору!!! Живём хорошо и нет межнациональных конфликтов.

Скоро лето посадим картошку.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Свои обращения пензенцы могут оставить под постом с анонсом мероприятия.
А какой в этом смысл? Неудобные вопросы как про троллейбусы игнорируются.

Гость||

Казалось бы,обычный понедельник.

Гость||

Цирк продолжается!

Гость||

Линии он прямые проводит___________________

Гость||

Гость писал(a):

|18.01.2021 11:21|

Цирк продолжается!

Ничего удивительного. ПОНЕДЕЛЬНИК.

Гость||

Толк-то был хоть раз от линий этих, что-то не слыхать про это!

Гость||

Вроде не бездельники и могли бы жить,

Нам бы понедельники взять и отменить...

Гость||

Тиктоки с гармошкой снимет?

Гость||

Причем здесь понедельник? ясно же написано,прямая линия назначена на 20 января (среда)в 15:00 .....

Гость||

С макарошками

Гость||

При том, что в понедельник это придумали, чудак

Гость||

Пусть расскажет о Кентавре, виселицах на набережной и сквере Славы, речных трамвайчиках, плате за кап. ремонт, отсутствие реальной вакцинации, рост цен и т.д. и т.п.

Гость||

Гость писал(a):

Пусть расскажет о Кентавре,
А что не так с Радушным кентавром?

Гость||

Гость писал(a):

Пусть расскажет о Кентавре, виселицах на набережной и сквере Славы, речных трамвайчиках, плате за кап. ремонт, отсутствие реальной вакцинации, рост цен и т.д. и т.п.
Обогреваемые остановки пропустили...

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте