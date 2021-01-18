В соцсети «Одноклассники» пройдет прямой эфир с губернатором

18.01.2021 | 10:59

В понедельник, 18 января, пресс-служба правительства Пензенской области анонсировала прямой эфир с губернатором Иваном Белозерцевым.

20 января глава региона ответит на вопросы граждан в соцсети «Одноклассники». Эфир будет транслироваться в аккаунте областного правительства. Начало - в 15:00.

Свои обращения пензенцы могут оставить под постом с анонсом мероприятия.

Губернатор Иван Белозерцев регулярно проводит прямые линии, на которых реагирует на самые острые проблемы. В последний раз мероприятие состоялось 12 декабря 2020 года. Главе региона поступило около 1 000 обращений.