В регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов

В Пензенской области с 21 по 26 октября ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс), сообщили в Приволжском УГМС. В регионе объявили желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Жителям области, отправившимся в лес, следует соблюдать правила безопасности. Не стоит разводить огонь, разжигать мангалы и оставлять после себя мусор, который может загореться.

Нельзя жечь костры, например, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, в хвойных молодняках, на гарях и не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины участках.

Открытый огонь допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 м. Потом пламя нужно тщательно засыпать землей или залить водой до полного прекращения тления.

О любых возгораниях необходимо сообщать по телефону 112.