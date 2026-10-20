В микрорайоне Заря отключили холодную воду

Жители ряда домов в микрорайоне Заря остались без холодной воды, сообщил Горводоканал в 12:59 вторника, 20 октября, на своей странице во «ВКонтакте».
Причина - ремонт на участке сетей в 1-м проезде Мозжухина, 1а.
В зону ограничения попали:
- улица Руслановой;
- улица Газовая и проезды;
- улица Мозжухина и проезды;
- улица Земляничная и проезды;
- улица Изумрудная;
- улица Прохладная;
- улица Садовая;
- улица Молодежная, 14;
- улица Новоселов, 98, 100 - 108, 110 - 115;
- улица Сузюмова, 1 - 10;
- улица Турищева, 1;
- улица Юбилейная, 1 - 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22;
- улица Клубничная.
Ресурсники добавили, что восстановят подачу воды ориентировочно в 17:00.