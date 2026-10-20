В Пензе отопление появилось в 84% жилых домов

Вечером в понедельник, 19 октября, в Пензе подвели итоги шестого дня отопительного сезона.

К ресурсу подключили 96% объектов образования (217), 86% - здравоохранения (108, в их числе 17 стационаров), 84% жилых домов (2 199).

Также батареи нагрелись в 16 спортивных объектах (76%), 8 зданиях социального обслуживания населения (73%), 45, относящихся к управлению культуры (85%).

«По линии министерства труда тепло поступает в 9 объектов (75% от плана), министерства культуры - 13 (81% от плана), министерства спорта - 15 (94% от плана), министерства образования - 27 (79% от плана)», - рассказал глава Пензы Олег Денисов в соцсетях.

Работает 131 центральный тепловой пункт (всего их 141).

Пуск тепла проходит в соответствии с графиком, показатели находятся на контроле.

Отопительный сезон в областном центре начался 14 октября. Предполагалось, что это случится 12-го числа, но погода внесла коррективы. Тепло должно прийти во все МКД в течение 10 дней.