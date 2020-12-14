Белозерцев рассказал, что посвятил выходные изучению жалоб пензенцев

14.12.2020 | 09:28

В понедельник, 14 декабря, на совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев подвел итоги прямой линии, состоявшейся 12-го числа.

«Поступило, по предварительным подсчетам, около 1 000 вопросов. Все выходные я посвятил их изучению», - рассказал глава региона.

Он уточнил, что выделил в отдельную группу обращения людей, которые не получают жизненно необходимых лекарств.

Иван Белозерцев зачитал сообщения нескольких жителей. В одном кузнечанка пожаловалась на отсутствие препаратов для лечение мужа от онкологии. В другом житель региона рассказал, что его жена, больная сахарным диабетом, на протяжении четырех месяцев не получает тест-полоски.

«Я знаю, что закуплены дорогостоящие препараты, которыми обеспечиваются граждане», - заявил Белозерцев.

Он напомнил о выделении 10 млн рублей на обеспечение диабетиков и астматиков лекарствами. Министр здравоохранения пояснил, что средства уже поступили и в ближайшее время все нуждающиеся получат необходимое.

«Я дал поручение администрациям проводить такие же линии в социальных сетях, не у всех граждан есть возможность приехать в администрацию района лично», - констатировал Иван Белозерцев.

Он дал поручение распределить все поступившие на его линию обращения между руководителями муниципальных образований, чтобы каждое из них было отработано в течение месяца. До пятницы, 18 декабря, чиновники должны обзвонить всех заявителей, чтобы уточнить информацию по проблемам.