Рост платы за жилищно-коммунальные услуги захотели ограничить

В понедельник, 19 октября, в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается ограничить рост платы за жилищно-коммунальные услуги и повышать тарифы не чаще 1 раза в год. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

По словам авторов инициативы, сейчас в стране рост тарифов ЖКХ значительно превысил темпы официальной инфляции. Это вызывает недовольство граждан и делает менее прозрачным механизм изменения платы за жилищно-коммунальные услуги.

«Существенное увеличение стоимости коммунальных услуг усиливает общее инфляционное давление в экономике, требует большего объема субсидий и увеличивает финансовую нагрузку на малообеспеченные семьи», - отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта предложили изменить статью 157 Жилищного кодекса РФ, внеся следующее дополнение: «Предельные индексы и индексы по субъектам Российской Федерации не могут превышать индекса потребительских цен за год, предшествующий году утверждения данных индексов. Повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги допускается не чаще одного раза в календарный год».

В Пензенской области с 1 октября тарифы ЖКХ выросли на 11,8%. Это второе увеличение за год. Первое (+1,7%) было в январе.

Официальная годовая инфляция в стране в 2025-м составила 5,59%.