Отключение света в Пензе 21 октября: список адресов

Общество

Отключение света в Пензе 21 октября: список адресов
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На среду, 21 октября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Сосновка и отдельные дома на улицах Высокой, Тимирязева и в Жемчужном проезде.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Добролюбова, 1, 1Б, 1в, 1г, 3, 3а, 5, 7-27, 25а, 27а, 29-31, 33-50, 52-64, 66-68, 70, 72, 74, 76, 94, к/н 11а, 1310;

- пр-д Добролюбова, 1, 1а, 1в, 3, 4, 5, 6, 6Б, 11в;

- ул. Пилотная, 3-15, 19, 19а, 21, 25, 27, 41Б;

- ул. Садовое Кольцо, 17г, 17д;

- ул. Сосновка, 1а.

С 8:30 до 16:30 от сетей отключат дома № 2, 4, 6, 8 на ул. Высокой, с 9:00 до 21:00 - № 4 в Жемчужном проезде и № 11 на ул. Тимирязева.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.

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