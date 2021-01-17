Пензенцам предлагают заработать 18 000 рублей, став переписчиками

17.01.2021 | 12:41

Жителей Пензы приглашают заработать, став переписчиками. Набор кадров уже открыт, сообщили в администрации областного центра.

Всероссийская перепись населения стартует 1 апреля и продлится месяц, до 30-го числа. Сотрудничать с Росстатом может любой гражданин РФ старше 18 лет. Основные требования к кандидату - коммуникабельность и умение работать на планшете.

В среднем один переписчик должен будет опросить около 500 человек. Заработная плата за месяц - 18 000 рублей.

Перед началом работы переписчики должны будут пройти обучение. На занятиях им расскажут, как общаться с жителями и правильно отвечать на их вопросы.

«Кроме того, приглашаются к сотрудничеству и контролеры полевого уровня. Их денежное вознаграждение составит 20 000 рублей», - добавили в пресс-службе мэрии Пензы.

Кандидатам, желающим занять вакансии, необходимо подать заявку лично, позвонив по номеру 45-03-11. Также можно обратиться к уполномоченным по вопросам переписи по телефонам: 45-03-12 (для Ленинского и Первомайского районов), 45-03-13 (для Октябрьского района), 45-03-14 (для Железнодорожного).