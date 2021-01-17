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Общество

Пензенцам предлагают заработать 18 000 рублей, став переписчиками

Печать

Жителей Пензы приглашают заработать, став переписчиками. Набор кадров уже открыт, сообщили в администрации областного центра.

Всероссийская перепись населения стартует 1 апреля и продлится месяц, до 30-го числа. Сотрудничать с Росстатом может любой гражданин РФ старше 18 лет. Основные требования к кандидату - коммуникабельность и умение работать на планшете.

В среднем один переписчик должен будет опросить около 500 человек. Заработная плата за месяц - 18 000 рублей.

Перед началом работы переписчики должны будут пройти обучение. На занятиях им расскажут, как общаться с жителями и правильно отвечать на их вопросы.

«Кроме того, приглашаются к сотрудничеству и контролеры полевого уровня. Их денежное вознаграждение составит 20 000 рублей», - добавили в пресс-службе мэрии Пензы.

Кандидатам, желающим занять вакансии, необходимо подать заявку лично, позвонив по номеру 45-03-11. Также можно обратиться к уполномоченным по вопросам переписи по телефонам: 45-03-12 (для Ленинского и Первомайского районов), 45-03-13 (для Октябрьского района), 45-03-14 (для Железнодорожного).

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Гость||

18 000 / 500 = 36 руб./чел.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|17.01.2021 12:46|

18 000 / 500 = 36 руб./чел.

еще -13% процентов 31,32 р/чел

Гость||

Зачем направлять безработных с в/о? Можно позвать чиновников из адм. МО, вот они в рабочее время и подзаработают да ещё и медальку для будущего ветеранства

Гость||

18000 минус налоги на руки 10000+-.

Почему не 30000 р. Как пишут типа в Пензе все ок?

Потом власть сама себе вопросы задаёт почему зарплаты низкие

Гость||

Почему не 30000 р. Как пишут типа в Пензе все

Деньги бюджетные,экономят.

Гость||

Гость писал(a):

еще -13% процентов 31,32 р/чел
Проще пару постов в соцсетях и на форумах зарядить.

Гость||

45.000 и я соглашусь работать переписчиком с утра до обеда, 2 дня выходных. Ок?

Гость||

Спущу с лестницы, если придет!

Гость||

Кто хочет подцепить корону-вперед.

Гость||

Кто такой контролер полевого уровня?

Гость||

13:12, учителей заставить, чтоб в школах анкеты раздали. А пенсов Пенсионный фонд перечтет.

Имя: Гость
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