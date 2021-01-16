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Общество

Пензенских школьных поваров обучили новым технологиям

Печать

Тосты с цветным маслом, фаршированным омлетным блинчиком и с овощами, рыба конфи, куриная грудка су-вид и многое другое может уже в ближайшее время появиться в меню пензенских общеобразовательных учреждений.

«Сегодня к школьному питанию предъявляются особые требования. Оно должно быть вкусным, полезным и безопасным. Очень важно, чтобы из обычных продуктов были приготовлены высококачественные блюда для наших детей», - заявил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Именно поэтому для поваров, которые кормят горячими обедами пензенских учеников, и был организован мастер-класс «Школьное питание. Перезагрузка». Его проводили эксперты и победители конкурса WorldSkills Russia.

Сотрудникам столовых рассказали о различных кулинарных секретах, а также об оборудовании, которое нужно использовать. Главная задача - сохранить настоящий вкус продукта и его пищевую ценность.

«Мы показываем новые технологии приготовления птицы и рыбы - это сырье, которое чаще всего используется в школьном питании. Причем рыбу взяли недорогую - минтай, пикшу, которая считается «тощей» рыбой. Она невкусная, потому что в ней мало жира, значит, мало сока и вкус не раскрывается. А новые технологии позволяют так сделать», - пояснила преподаватель колледжа пищевой промышленности и коммерции Елена Алькаева.

Школьным поварам напомнили и о том, что на кухне можно использовать и популярные сейчас пакеты для запекания, благодаря которым привычный продукт становится и вкусным, и полезным.

На мастер-класс было приглашено ограниченное количество школьных поваров - всего 10 человек. Все остальные могли смотреть трансляцию в социальных сетях.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Скоро вместо крафта все в школы ездить будут.

Гость||

Нано котлетки вошли в программу?

Гость||

Пи-пи делать в компот.это не нано.

Гость||

Перечисленное выше,это директорское меню ? Детям дают чёрные макароны и хлебные котлеты.

Гость||

А когда ждать в реальности? Когда детям посчастливиться вкусно поесть?

Гость||

Скриншоты рекламы секс-знакомств направлены в отдел "К" УМВД России по Пензенской области, в прокуратуру и СК.

Д-р Шаффхаузен||

А как же пюрешка?

Имя: Гость
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