Пензенских школьных поваров обучили новым технологиям

16.01.2021 | 19:30

Тосты с цветным маслом, фаршированным омлетным блинчиком и с овощами, рыба конфи, куриная грудка су-вид и многое другое может уже в ближайшее время появиться в меню пензенских общеобразовательных учреждений.

«Сегодня к школьному питанию предъявляются особые требования. Оно должно быть вкусным, полезным и безопасным. Очень важно, чтобы из обычных продуктов были приготовлены высококачественные блюда для наших детей», - заявил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Именно поэтому для поваров, которые кормят горячими обедами пензенских учеников, и был организован мастер-класс «Школьное питание. Перезагрузка». Его проводили эксперты и победители конкурса WorldSkills Russia.

Сотрудникам столовых рассказали о различных кулинарных секретах, а также об оборудовании, которое нужно использовать. Главная задача - сохранить настоящий вкус продукта и его пищевую ценность.

«Мы показываем новые технологии приготовления птицы и рыбы - это сырье, которое чаще всего используется в школьном питании. Причем рыбу взяли недорогую - минтай, пикшу, которая считается «тощей» рыбой. Она невкусная, потому что в ней мало жира, значит, мало сока и вкус не раскрывается. А новые технологии позволяют так сделать», - пояснила преподаватель колледжа пищевой промышленности и коммерции Елена Алькаева.

Школьным поварам напомнили и о том, что на кухне можно использовать и популярные сейчас пакеты для запекания, благодаря которым привычный продукт становится и вкусным, и полезным.

На мастер-класс было приглашено ограниченное количество школьных поваров - всего 10 человек. Все остальные могли смотреть трансляцию в социальных сетях.