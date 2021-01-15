Цены в гостинице при новом цирке будут привлекать туристов

15.01.2021 | 18:03

Пенза может стать местом проведения международного фестиваля циркового искусства среди молодежи. Об этих планах (и не только) говорили на строительной площадке на улице Плеханова. Предполагают, что у здания нового цирка появится несколько арт-объектов и скульптур.

«Создать цирковую аллею здесь, и чтобы работы в бронзе были выстроены», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Я считаю, что этой работой нужно заняться как можно раньше, а не тогда, когда мы введем в эксплуатацию цирк», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На строящемся объекте задействовано 160 человек. Приступили к внутренней отделке. Начали с гостиничного комплекса на 140 номеров в секторе В. Его можно использовать не только для размещения артистов цирка, но и приезжающих в Пензу гостей.

«В принципе, центр города. Я не думаю, что они будут дорого стоить. Они будут стоить, наверно, подешевле - это будет привлекать туристов», - рассказал Иван Белозерцев.

Значительно больше таковых станет, когда на манеже начнутся представления. Пока же под куполом цирка смонтированы электрические ветки для работы звукового и светового оборудования.

«Почти все инженерные коммуникации здесь собраны в минусовые температуры. Как только в конце января начинаем давать тепло, у нас оперативно сюда заходят отделочники и потихоньку начинаем набирать обороты», - пояснил главный инженер Евгений Буевич.

«Мы по графику идем и по некоторым позициям стараемся наступать, чтобы его опередить», - заявил руководитель генеральной подрядной организации Станислав Маслаков (г. Москва).

Глава региона упомянул и о том, что не стоит затягивать с благоустройством территории вокруг здания. Существующую концепцию с учетом предложений нужно доработать, а также провести встречу с собственниками зданий, попадающих под снос, и решить вопрос с переносом тепловых сетей.