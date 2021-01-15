Сетевое издание|18+|Пятница|15 янв 2021|18:46
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Общество

Цены в гостинице при новом цирке будут привлекать туристов

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Пенза может стать местом проведения международного фестиваля циркового искусства среди молодежи. Об этих планах (и не только) говорили на строительной площадке на улице Плеханова. Предполагают, что у здания нового цирка появится несколько арт-объектов и скульптур.

«Создать цирковую аллею здесь, и чтобы работы в бронзе были выстроены», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Я считаю, что этой работой нужно заняться как можно раньше, а не тогда, когда мы введем в эксплуатацию цирк», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На строящемся объекте задействовано 160 человек. Приступили к внутренней отделке. Начали с гостиничного комплекса на 140 номеров в секторе В. Его можно использовать не только для размещения артистов цирка, но и приезжающих в Пензу гостей.

«В принципе, центр города. Я не думаю, что они будут дорого стоить. Они будут стоить, наверно, подешевле - это будет привлекать туристов», - рассказал Иван Белозерцев.

Значительно больше таковых станет, когда на манеже начнутся представления. Пока же под куполом цирка смонтированы электрические ветки для работы звукового и светового оборудования.

«Почти все инженерные коммуникации здесь собраны в минусовые температуры. Как только в конце января начинаем давать тепло, у нас оперативно сюда заходят отделочники и потихоньку начинаем набирать обороты», - пояснил главный инженер Евгений Буевич.

«Мы по графику идем и по некоторым позициям стараемся наступать, чтобы его опередить», - заявил руководитель генеральной подрядной организации Станислав Маслаков (г. Москва).

Глава региона упомянул и о том, что не стоит затягивать с благоустройством территории вокруг здания. Существующую концепцию с учетом предложений нужно доработать, а также провести встречу с собственниками зданий, попадающих под снос, и решить вопрос с переносом тепловых сетей.

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Гость||

Я поржал.от души

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Предполагают, что у здания нового цирка появится несколько арт-объектов и скульптур.
И ВСЕ ДЫРЯВЫЕ???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Создать цирковую аллею здесь, и чтобы работы в бронзе были выстроены», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
Кентавра не хватило?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Предполагают, что у здания нового цирка появится несколько арт-объектов и скульптур
Походу навязывают из Москвы хрень какую-нибудь.

Гость||

Про бронзу в нововоронеже аукцион Аленку продают стартовая цена лям выкупити Аленку такой семпотичный Ален

Гость||

Гость писал(a):

И ВСЕ ДЫРЯВЫЕ???
Гость писал(a):
Кентавра не хватило?
Успокойся, юродивый. Радушный кентавр как я и говорил не принимают только пещерные люди. Они в силу первобытных инстинктов видят лишь дырки. По сути дырка их смысл жизни.

Гость||

Алёна ему Приобретите.

Гость||

И ещё:отрыть трассу Пенза-Васюки-Москва!

Ну ладно,Иван,ну вот от Ягова я этого не ожидал...

Фигуры в бронзе,блин...,город почистите,чтоб люди ноги не ломали

Прям по Гоголю...был там один порядочный человек,да и тот...

Гость||

В принципе центр города,в принципе нет.я не думаю,что они будут стоить дорого.почему не думает? А кто думает?

Гость||

Срок сдачи 1 декабря. Построить на месяц раньше срока к 1 октября.(а где ноябрь???).

Гость||

Гость писал(a):

А кто думает?
Никто не думает.

Если цены будут низкие - мы постарались.

Если высокие - мы не при чём и гостиница цирка вообще не наша а федеральная. Все вопросы в Росгосцирк.

Гость||

Как обычно пургу несет.

Гость||

Гость писал(a):

Опять гомики мерещатся? Ну-ну.
А чего мерещится,вот вы и вылезли...

Гость||

Не ужели симппотягу Алёна не может город купить и поставить

Гость||

Гость писал(a):

Кентавра не хватило?

Успокойся, юродивый. Радушный кентавр как я и говорил не принимают только пещерные люди. Они в силу первобытных инстинктов видят лишь дырки. По сути дырка их смысл жизни.

Гомосек или сочувствующий??? А может дольку имеешь??

Имя: Гость
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