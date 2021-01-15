Редакция PenzaInform.ru подготовила подборку важных новостей недели

15.01.2021 | 18:22

В пятницу, 15 января, редакция портала PenzaInform.ru по традиции подготовила подборку самых интересных и актуальных новостей уходящей недели.

Первый сюжет - о пособии на детей.

Размер ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет увеличится. Система расчета станет трехступенчатой в зависимости от доходов семьи.

Деньги за январь - по 5 001 рублю - начнут получать после 25-го числа. В апреле сумму пересмотрят, и с мая станут производить иные начисления. Размер выплаты может достигнуть 7 501,5 рубля.

Перерасчет затронет и предыдущий период - январь, февраль и март.

Вторая новость рассказывает о мощном снегопаде, который внес коррективы в жизнь пензенцев.

Он обрушился на Пензенский регион 14 января. Поднялась метель, областной центр встал в пробках. Многие опоздали на работу и учебу, некоторые попали в ДТП. Кому-то пришлось толкать автобус, чтобы добраться до пункта назначения. Дорожникам поручили работать круглосуточно. Вывозить школьников на какие-либо мероприятия запретили.

В ближайшие дни снег идти не перестанет.

Третьим инфоповодом стала неделя антирекордов по COVID-19.

За пять первых рабочих дней 2021 года их было сразу три. В сутки регистрировалось 207, 212 и вот теперь - 219 зараженных.

Начиная с 11 января инфекция подтвердилась уже у 1 029 человек.

Оперштаб сообщил о смерти от коронавируса 9 человек.