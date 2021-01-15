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Общество

Пензенцы высказали свое мнение о прививках от коронавируса

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Многие жители Пензенской области опасаются делать прививку от коронавируса. Об этом свидетельствуют итоги опроса, запущенного на портале PenzaInform.ru 13 января.

В преддверии старта массовой вакцинации, анонсированного Президентом РФ Владимиром Путиным, сетевое издание решило выяснить у читателей, собираются ли они прививаться.

По состоянию на 17:00 15-го числа большинство пользователей (67%) дали отрицательный ответ, заявив, что не верят в эффективность укола. 21,5% проголосовавших сочли, что прививка защитит их от болезней. 11,5% пока не определились, хотят понаблюдать за вакцинированными.

«Надо делать (мнение мое и никому не навязываю)», «Я не буду делать вакцинацию, ибо не доверяю», - высказались читатели.

15 января стало известно, что в регион поступило еще 2 100 доз двухкомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник V».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Молодежи вообще пофигу,вот они и не будут делать.

Если бы они болели так тяжело,как старики,не сомневаюсь,первые побежали бы на прививку.

Спутник V вроде эффективна,но побочек много,буде Эпивак(мне за 60) обязательно привьюсь.

Всем здоровья!

Гость||

Губернатору вкатите сначала, а потом к людям приставайте.

Гость||

Что это за вакцина придуманная за месяц и не прошедшая полного цикла испытаний. Это мина замедленного действия а может даже и очень быстрого.

Гость||

Испытаний не было, результаты непонятны, эффективность неясна. Ну-ну, бегите, а мы посмотрим. Если хвосты у вас не вырастут, может и остальные привьются.

Гость||

А мне пофигу я переболел

Гость||

Кто хочет или кому жизненно необходимо или кто боится вируса делайте что хотите вакцинацию или еще что-то

Гость||

Гость писал(a):

Испытаний не было, результаты непонятны, эффективность неясна. Ну-ну, бегите, а мы посмотрим. Если хвосты у вас не вырастут, может и остальные привьются.
Ну то, что ты записной дурачок, и так понятно. Продолжай лечится астрально и анально. Остальные сами решат, как считают нужным.

Гость||

Через эту и другие вакцины против ковида происходит изменение генома человека, с помощью них начинается эра генномодифицированных людей. Хотите стать ГМО? Вперёд!

Гость||

Гость писал(a):

А мне пофигу я переболел
Антителла, пофигист, пропадают через 3-6 месяцев.

Гость||

Вперед сделайте президенту ,губернатору и госдумовцам,а мы поглядим как она действует.

Гость||

"Ну то, что ты записной дурачок, и так понятно. Продолжай лечится астрально и анально. Остальные сами решат, как считают"

Ну и ты заткнись, умник, без сопливых скользко, без тебя тоже разберутся, что делать, агитатор чертов!

Гость||

Что то кто у власти не торопятся укол делать интересно почему?

Гость||

Президент не спешит, чиновники местные не торопятся.Что вы от простых людей хотите ?

Гость||

Хорошо, что много антипрививочников. Сделаю без очередей.

Гость||

Нет уверенности, что от прививки будет польза, а не вред! Непонятно какие последствия, статистики нет нормальной. Кроме заявлений, что это самая лучшая вакцина, никакой реальной инфы нет!

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Имя: Гость
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