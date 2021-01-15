Пензенцы высказали свое мнение о прививках от коронавируса

15.01.2021 | 17:14

Многие жители Пензенской области опасаются делать прививку от коронавируса. Об этом свидетельствуют итоги опроса, запущенного на портале PenzaInform.ru 13 января.

В преддверии старта массовой вакцинации, анонсированного Президентом РФ Владимиром Путиным, сетевое издание решило выяснить у читателей, собираются ли они прививаться.

По состоянию на 17:00 15-го числа большинство пользователей (67%) дали отрицательный ответ, заявив, что не верят в эффективность укола. 21,5% проголосовавших сочли, что прививка защитит их от болезней. 11,5% пока не определились, хотят понаблюдать за вакцинированными.

«Надо делать (мнение мое и никому не навязываю)», «Я не буду делать вакцинацию, ибо не доверяю», - высказались читатели.

15 января стало известно, что в регион поступило еще 2 100 доз двухкомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник V».