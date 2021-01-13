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Общество

Пензенцев подготовят к массовой вакцинации от коронавируса

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Пензенский центр медпрофилактики анонсировал тематический онлайн-эфир, посвященный вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции.

Мероприятие пройдет во вторник, 19 января, в аккаунтах учреждения в социальных сетях. Начало в 11:00. Жители региона могут задать интересующие их вопросы, касающиеся вакцины, противопоказаний к прививке, побочных действий, и другие, связанные с иммунизацией против COVID-19.

На своей странице в соцсети Instagram центр медпрофилактики напомнил пензенцам, что прививка от коронавируса включена в национальный календарь и является добровольной.

«Используется вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Эта вакцина получена биотехнологическим путем, при котором сам коронавирус не используется, применяется только его ген S-белка, на который после введения и вырабатываются защитные антитела против коронавируса. Поэтому такая вакцина не может приводить к заражению коронавирусом и вызывать заболевание», - отметил представитель учреждения.

Прививку могут сделать люди от 18 до 60 лет, которые не болели коронавирусной инфекцией, не были в близком контакте с инфицированными, являются здоровыми на момент вакцинации и не проходили иммунизацию от других инфекций в течение месяца.

В регионе уже открылись несколько площадок, где можно пройти вакцинацию. На данный момент прививают граждан из группы риска, однако жители области могут записаться на прививку на портале пенза-доктор.рф.

Ранее стало известно, что массовая иммунизация против опасного вируса в России стартует 18 января. До конца месяца в регионы планируют направить 2,1 млн доз вакцины.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Вы планируете делать прививку от коронавируса?

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Гость||

А пункт почему не добавили :" переболел , смысла в ней нет ".

Гость||

Всем клизму сделают перед вакцинированием?

Гость||

я НЕ буду делать вакцинацию ибо не доверяю (мнение мое и никому не навязываю)

Гость||

Надо делать (мнение моё и никому не навязываю)

Гость||

Сейчас барбосы из мгер начнут накручивать статистику ЗА прививку.

Гость||

Гость писал(a):

А пункт почему не добавили :" переболел ,
Таким и не предложат.

Гость писал(a):

я НЕ буду делать вакцинацию ибо не
Тебе и не предложат.

Гость||

Гость писал(a):

Всем клизму сделают перед вакцинированием?
Нет, только вам. Сифонную. С солью. Восемь раз. Четыре вечером, четыре утром.

Гость||

ЗА прививку.

Гость||

Уже сделали.

Гость||

А я уж думал как в москве подготовят, т.е. лишат всех выплат, привилегий, и льгот, пока не сделают прививку.

Гость||

Только дурак может уколоться неизвестной,не прошедшей никакие испытания, дурью.Всем здравомыслящим понятно,что если запрещают иностранные вакцины,то дело не чисто.Не о народе думают,а о кармане олигархов.

Гость||

А морды у буртасов от вакцины поумнеют?

Гость||

Гость писал(a):

Только дурак может уколоться неизвестной,не прошедшей никакие испытания, дурью.Всем здравомыслящим понятно,что если запрещают иностранные вакцины,то дело не чисто.Не о народе думают,а о кармане олигархов.
Колись иностранной за валюту тебе кто запрещает , но учти что у неё огромное количество побочек , есть смертельные случаи и все топ-менеджмент ,т.е. руководство этих корпораций производящих вакцины отказалось колоться своим изделием. Все вакцины должны пройти полный цикл испытаний и собрать статистику , на это надо минимум 3 года , а так как и вирус и пандемия ,и истерию вокруг пандемии полностью рукотворные , то доверия ни к каким вакцинам нет ,ни к тем , ни к этим.

Гость||

Гость писал(a):

но учти что у неё огромное количество побочек
Не больше,чем у российской.Тогда почему насильно будет проводиться вакцинация?

Гость||

"Здравомыслящие" здесь больше на паранойиков похожи.

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Имя: Гость
Комментарий:

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