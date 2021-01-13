Пензенцев подготовят к массовой вакцинации от коронавируса

13.01.2021 | 16:46

Пензенский центр медпрофилактики анонсировал тематический онлайн-эфир, посвященный вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции.

Мероприятие пройдет во вторник, 19 января, в аккаунтах учреждения в социальных сетях. Начало в 11:00. Жители региона могут задать интересующие их вопросы, касающиеся вакцины, противопоказаний к прививке, побочных действий, и другие, связанные с иммунизацией против COVID-19.

На своей странице в соцсети Instagram центр медпрофилактики напомнил пензенцам, что прививка от коронавируса включена в национальный календарь и является добровольной.

«Используется вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Эта вакцина получена биотехнологическим путем, при котором сам коронавирус не используется, применяется только его ген S-белка, на который после введения и вырабатываются защитные антитела против коронавируса. Поэтому такая вакцина не может приводить к заражению коронавирусом и вызывать заболевание», - отметил представитель учреждения.

Прививку могут сделать люди от 18 до 60 лет, которые не болели коронавирусной инфекцией, не были в близком контакте с инфицированными, являются здоровыми на момент вакцинации и не проходили иммунизацию от других инфекций в течение месяца.

В регионе уже открылись несколько площадок, где можно пройти вакцинацию. На данный момент прививают граждан из группы риска, однако жители области могут записаться на прививку на портале пенза-доктор.рф.

Ранее стало известно, что массовая иммунизация против опасного вируса в России стартует 18 января. До конца месяца в регионы планируют направить 2,1 млн доз вакцины.