Сетевое издание|18+|Пятница|15 янв 2021|20:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Снег |
-12oC
-11oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Пензенские следователи отметили 10-летие образования комитета

Печать

Десять лет - первый юбилей отметил коллектив следственного комитета. Днем его образования как самостоятельного федерального государственного органа считается 15 января 2011-го. До того следователи состояли в другом ведомстве.

«Когда я пришла устраиваться на работу в органы прокуратуры, мой первый вопрос был «а возьмете ли вы меня следователем?» В отделе кадров мне сказали: конечно же, нет! На тот момент девушки-следователи были единичны, скажем так, их было очень мало», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Теперь она - старший помощник руководителя регионального управления следственного комитета и его официальное лицо. Ведь именно ее чаще всего видят телезрители на экранах, когда речь идет о преступлениях.

«Не могу сказать, что узнают на улице. Ловлю на себе взгляды: лицо знакомое, но люди не могут понять, где видели. Спрашивают больше в магазинах и аптеках, я ли это», - пояснила Татьяна Махницкая.

Максим Смирнов и сотрудники его отдела круглосуточно работают на передовой, собирают вещественные доказательства, проводят экспертизы, раскрывают преступления прошлых лет.

«Это реально живая работа с людьми. Может быть, громко будет сказано, но получаешь удовольствие, когда раскрываешь преступление, то есть понимаешь, что лицо, совершившее убийство или какое-то другое тяжкое преступление, будет привлечено к ответственности», - отметил руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Пензенской области Максим Смирнов.

За 10 лет на территории Пензенской области возбуждено почти 15 000 уголовных дел, в их числе резонансные.

«Убийство мальчика в 2017 году в Сурске, убийство девяти лиц в Белинском районе, совершенное так называемым белинским маньяком (уголовное дело в его отношении заканчивал я). В итоге он сейчас отбывает наказание в колонии особого режима «Вологодский пятак» на острове Огненный», - сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области Иван Свечников.

На каждого злодея найдется следователь, который раскроет умысел преступника и защелкнет на его запястьях наручники.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте