Пензенские следователи отметили 10-летие образования комитета

15.01.2021 | 19:51

Десять лет - первый юбилей отметил коллектив следственного комитета. Днем его образования как самостоятельного федерального государственного органа считается 15 января 2011-го. До того следователи состояли в другом ведомстве.

«Когда я пришла устраиваться на работу в органы прокуратуры, мой первый вопрос был «а возьмете ли вы меня следователем?» В отделе кадров мне сказали: конечно же, нет! На тот момент девушки-следователи были единичны, скажем так, их было очень мало», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Теперь она - старший помощник руководителя регионального управления следственного комитета и его официальное лицо. Ведь именно ее чаще всего видят телезрители на экранах, когда речь идет о преступлениях.

«Не могу сказать, что узнают на улице. Ловлю на себе взгляды: лицо знакомое, но люди не могут понять, где видели. Спрашивают больше в магазинах и аптеках, я ли это», - пояснила Татьяна Махницкая.

Максим Смирнов и сотрудники его отдела круглосуточно работают на передовой, собирают вещественные доказательства, проводят экспертизы, раскрывают преступления прошлых лет.

«Это реально живая работа с людьми. Может быть, громко будет сказано, но получаешь удовольствие, когда раскрываешь преступление, то есть понимаешь, что лицо, совершившее убийство или какое-то другое тяжкое преступление, будет привлечено к ответственности», - отметил руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Пензенской области Максим Смирнов.

За 10 лет на территории Пензенской области возбуждено почти 15 000 уголовных дел, в их числе резонансные.

«Убийство мальчика в 2017 году в Сурске, убийство девяти лиц в Белинском районе, совершенное так называемым белинским маньяком (уголовное дело в его отношении заканчивал я). В итоге он сейчас отбывает наказание в колонии особого режима «Вологодский пятак» на острове Огненный», - сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области Иван Свечников.

На каждого злодея найдется следователь, который раскроет умысел преступника и защелкнет на его запястьях наручники.