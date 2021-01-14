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Общество

Стало известно, почему губернатор не сдает антиковидную плазму

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В четверг, 14 января, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале рассказала, почему глава региона не сдал плазму для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Она сообщила, что у Ивана Белозерцева после перенесенной инфекции сформировался иммунитет. Два дня назад губернатор сдал анализ, который показал наличие антител.

К донорам антиковидной плазмы есть следующие требования: возраст от 18 до 55 лет, масса тела более 50 кг, донация - не ранее чем через 14 дней после исчезновения клинических симптомов коронавируса и двукратный отрицательный мазок на инфекцию, который возьмут с интервалом в 24 часа.

Кроме того, у донора не должно быть признаков поражения легких, то есть заболевание протекало в легкой форме и средней степени тяжести.

«Решение о допуске донора, перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19, к донации антиковидной плазмы принимается коллегиально комиссией врачей-трансфузиологов и заместителем главного врача по медицинской части», - добавила Дина Черемушкина.

Специалисты отклонили кандидатуру Ивана Белозерцева в качестве донора плазмы, хотя он очень хотел помочь заразившимся.

«Меня тоже не взяли в доноры», - отметила в заключение пресс-секретарь.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

ООООчень интересно

Гость||

Кому это надо?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Два дня назад губернатор сдал анализ, который показал наличие антител.
Вот тебе и на, а чего же он прививаться хотел?

"При наличии антител к новой коронавирусной инфекции делать прививку нет необходимости. Об этом в субботу, 19 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-Заде «Опасный вирус. Первый год»."

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Специалисты отклонили кандидатуру Ивана Белозерцева в качестве донора плазмы, хотя он очень хотел помочь заразившимся.
Ну и зря, сделали б гематогенку. Гематоген "Губернский".

Гость||

Моя моча - моя крепость.

Имя: Гость
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