Губернатор: Подходы к объектам не должны быть козьими тропами

14.01.2021 | 11:21

Главная задача на сегодняшний момент - очистить дороги и тротуары, не допустить заторов. Об этом на оперативном совещании в правительстве области заявил губернатор Иван Белозерцев, ставя задачу по противодействию обрушившейся на регион стихии.

Снегопад начался в Пензенской области в четверг, 14 января. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки выпадет 15 мм осадков, порывы ветра местами достигнут 19 метров в секунду.

«В первую очередь должны расчищаться магистральные дороги из Пензы в райцентры, оттуда - к населенным пунктам», - обозначил губернатор направления работы.

Глава региона подчеркнул, что руководители дорожных компаний должны обеспечить работу в круглосуточном режиме. При необходимости они могут даже вызывать на работу тех, кто находится в отпусках.

Еще одно важнейшее направление - обеспечение доступа граждан к социально значимым объектам: детсадам, школам, больницам, поликлиникам, роддомам, почтовым отделениям, банкам, магазинам.

«Это должны быть не козьи тропы, а полноценные проходы. Работа должна проводиться повсеместно, чтобы люди не страдали», - подчеркнул Иван Белозерцев.

По данным синоптиков, 14 января в регионе будет сильная метель и снегопад, порывы ветра местами достигнут 19 метров в секунду.