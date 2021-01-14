Сетевое издание|18+|Четверг|14 янв 2021|12:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Снег |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Губернатор: Подходы к объектам не должны быть козьими тропами

Печать

Главная задача на сегодняшний момент - очистить дороги и тротуары, не допустить заторов. Об этом на оперативном совещании в правительстве области заявил губернатор Иван Белозерцев, ставя задачу по противодействию обрушившейся на регион стихии.

Снегопад начался в Пензенской области в четверг, 14 января. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки выпадет 15 мм осадков, порывы ветра местами достигнут 19 метров в секунду.

«В первую очередь должны расчищаться магистральные дороги из Пензы в райцентры, оттуда - к населенным пунктам», - обозначил губернатор направления работы.

Глава региона подчеркнул, что руководители дорожных компаний должны обеспечить работу в круглосуточном режиме. При необходимости они могут даже вызывать на работу тех, кто находится в отпусках.

Еще одно важнейшее направление - обеспечение доступа граждан к социально значимым объектам: детсадам, школам, больницам, поликлиникам, роддомам, почтовым отделениям, банкам, магазинам.

«Это должны быть не козьи тропы, а полноценные проходы. Работа должна проводиться повсеместно, чтобы люди не страдали», - подчеркнул Иван Белозерцев.

По данным синоптиков, 14 января в регионе будет сильная метель и снегопад, порывы ветра местами достигнут 19 метров в секунду.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Очередные призывы, не более.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

не козьи тропы
, а козьмими тропами.

Гость||

В статье правильно написано. У вас с грамотностью проблемы

Гость||

Ах ты господи! Да чиож он как разволновался сердешный?

Гость||

Губернатор прав.

Гость||

это надо было говорить ВЧЕРА

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В первую очередь должны расчищаться магистральные дороги из Пензы в райцентры, оттуда - к населенным пунктам»
ЕСТЬ!penzainform.ru писал(a):
Глава региона подчеркнул, что руководители дорожных компаний должны обеспечить работу в круглосуточном режиме
БУДЕТ ИСПОЛНЕНО!

penzainform.ru писал(a):

Еще одно важнейшее направление - обеспечение доступа граждан к социально значимым объектам: детсадам, школам, больницам, поликлиникам, роддомам, почтовым отделениям, банкам, магазинам.
ТАК ТОЧНО!

Гость||

Козлинные тропы до администраций в первую очередь чистят

Гость||

11:57 спасибо,я хохотался

Гость||

Гость писал(a):

Губернатор прав.
Если губернатор не прав, читай пункт первый.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте