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Общество

Пензенцы продолжат жить в условиях ограничений

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В Пензенской области в очередной раз продлили действие режима повышенной готовности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства в среду, 13 января.

Жить в условиях соблюдения ограничительных мер жителям области придется до 29 января включительно. Никаких изменений в документ не вносилось.

Ранее в постановление губернатора о введении режима повышенной готовности добавили пункты, касающиеся предпринимателей, которые организовали ледовые катки и игровые площадки. Они должны впускать посетителей «исходя из площади помещений - не более одного человека на 10 квадратных метров».

В физкультурно-оздоровительных центрах и дворцах спорта пересмотрели график тренировок. Их количество следовало уменьшить, а расписание составить так, чтобы между занятиями проходил минимум час. Это необходимо для проветривания помещений и дезинфекции.

Кроме того, работа кафе, баров и развлекательных заведений запрещена с 23:00 до 6:00.

Лицам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или эндокринной системы рекомендовано оставаться на самоизоляции. Жители региона должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.

Режим повышенной готовности в регионе начал действовать 16 марта и с тех пор неоднократно продлевался.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Во истину..мудрое решение.и не важно,что все на него забили,никто ничего не выполняет,слова кормчего пропускаются мимо,как осенний туман.....тем не менее он лает,а караван идёт.

Гость||

Единицы маскодибилов осталось, кто за ограничения.

Гость||

Пока не будет реальной вакцинации, всё будет очень плохо!

Гость||

Одна рука не ведает что творит вторая. )). То они массовые новогодние и рождественнские гуляния устраивают. И одновременно ограничения продлевают. Где логика? ))) Ах, да это же Пенза ))

Гость||

к чему мы все время, а скоро уже год!, повышенно готовимся? я уж забывать стал...

Гость||

Бараны радостно блеют, надевая намордник от барановируса

Гость||

А тем кто уже переболел им к чему повышено готовится?

Гость||

Гость|13.01.2021 13:11|

к чему мы все время, а скоро уже год!, повышенно готовимся? я уж забывать стал.. Ой спасибо напомнил. Когда этот режима в водили я понимал это направлено что бы не за хворать. Но теперь я переболел ковидом и не только я один. Мне теперь к чему повышенно готовится?

Гость||

Гость писал(a):

А тем кто уже переболел им к чему повышено готовится?
к повторной вакцинации

Имя: Гость
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