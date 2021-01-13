Пензенцы продолжат жить в условиях ограничений

13.01.2021 | 12:29

В Пензенской области в очередной раз продлили действие режима повышенной готовности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства в среду, 13 января.

Жить в условиях соблюдения ограничительных мер жителям области придется до 29 января включительно. Никаких изменений в документ не вносилось.

Ранее в постановление губернатора о введении режима повышенной готовности добавили пункты, касающиеся предпринимателей, которые организовали ледовые катки и игровые площадки. Они должны впускать посетителей «исходя из площади помещений - не более одного человека на 10 квадратных метров».

В физкультурно-оздоровительных центрах и дворцах спорта пересмотрели график тренировок. Их количество следовало уменьшить, а расписание составить так, чтобы между занятиями проходил минимум час. Это необходимо для проветривания помещений и дезинфекции.

Кроме того, работа кафе, баров и развлекательных заведений запрещена с 23:00 до 6:00.

Лицам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или эндокринной системы рекомендовано оставаться на самоизоляции. Жители региона должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.

Режим повышенной готовности в регионе начал действовать 16 марта и с тех пор неоднократно продлевался.