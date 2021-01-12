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Общество

В Госжилстройтехинспекции области подвели итоги 2020 года

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В 2021 году проверок организаций ЖКХ по-прежнему не будет, но мораторий касается только плановых мероприятий - так говорят в жилищной инспекции региона. В случае если люди недовольны работой коммунальщиков, они могут обращаться с жалобами. Изменения в законы были внесены еще в 2020-м из-за пандемии коронавируса.

«Постановлением Правительства Российской Федерации были фактически отменены все проверочные мероприятия по линии жилищного надзора. Соответственно, больше времени уходило на профилактические меры, больше уходило времени и сил на работу без взаимодействия с юрлицами.

Но и в этом есть свой положительный момент: выдано 1 400 предостережений (прошлый год - 300), они практически все были исполнены», - рассказала начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

Особое внимание - уборке подъездов. Весной 2020-го лестничные марши обрабатывали специальными средствами, поливали и входы в дома. Впрочем, в некоторых случаях жалобы появляются на то, что сотрудники управляющих компаний были обязаны регулярно делать и до коронавируса.

«Подмели, полили водой, а не вымыли», - отметил житель дома № 17 на ул. Ладожской Виктор Мальков.

«Особо остро вопрос стоял весной, когда пандемия только начиналась. У нас, согласно постановлению губернатора, нужно было каждые три часа обеспечить уборку и обработку подъездов. Конечно, это было сложно проконтролировать. Мы сразу же открыли горячую линию, принимали жалобы, был большой вал обращений, но все отрабатывалось точечно», - сообщила Инна Левченко.

В 2021 году телефон горячей линии продолжает свою работу - 94-14-30.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Весной 2020-го лестничные марши обрабатывали специальными средствами,
Ну и чем похвалились? Почему ТОЛЬКО ВЕСНОЙ обрабатывали? Вирус ведь с уходом весны не исчез, заболеваемость только растёт, а такое суперважное мероприятие прекратили. И Роспотребнадзор никого не пинает, всем контролирующим до лампочки!

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