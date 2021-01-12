Пензенцам рассказали, куда сообщать о сосульках над головой

12.01.2021 | 16:50

В Пензе сотрудники управляющих компаний начали удалять сосульки, образовавшиеся на крышах домов. Для этого специалисты привлекли автовышки.

Так, во вторник, 12 января, такие работы провели на улицах Володарского, Славы, Мира, Пацаева, Ленинградской, Коннозаводской, Фабричной, Ново-Казанской, Либерсона, Урицкого, Кирова, Толстого, Пролетарской.

На опасные наледи, нависшие над головами, множество пензенцев указывали в соцсетях. В мэрии предупредили, что чаще всего сосульки образуются у водостоков, опасные места необходимо обходить. Кроме того, об угрозе ЧП следует сообщать в обслуживающую организацию - ее сотрудники должны отреагировать на обращение в кратчайшие сроки.

«В круглосуточном режиме действует единая дежурная диспетчерская служба города Пензы (телефоны: 05, 63-10-05). Помимо вопросов содержания городских территорий, операторам можно сообщить о любых происшествиях и чрезвычайных ситуациях, в том числе о наледи на кровлях зданий», - напомнили жителям города в пресс-службе администрации.