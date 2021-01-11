В Пензенской области девочка приняла феназепам перед прогулкой

11.01.2021 | 10:22

В дни зимних каникул в Пензенской области зафиксировали три самовольных ухода детей из дома. Об этом в понедельник, 11 января, на совещании в региональном правительстве сообщил министр образования Александр Воронков.

Он уточнил, что в настоящее время все дети уже вернулись.

Еще одно ЧП произошло в канун праздника. По словам руководителя ведомства, 31 декабря в больницу областного центра с отравлением поступил ребенок в состоянии алкогольного опьянения.

Также во время каникул регистрировались кражи и другие правонарушения, совершенные детьми.

В целом досуг ребят старались разнообразить, для них провели более 120 тысяч различных мероприятий, большинство из которых прошли на свежем воздухе.

Велась работа с неблагополучными семьями: на период выходных дней детей из них помещали в приют, чтобы обезопасить.

Комментируя доклад Александра Воронкова, губернатор Иван Белозерцев призвал организовывать более тщательный контроль за ситуацией. Сам он рассказал о случае, когда девочка-подросток в области приняла феназепам перед тем, как отправиться гулять.