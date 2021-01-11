РПН: в регионе есть тенденция к росту заражений COVID-19

11.01.2021 | 10:38

В период новогодних праздников существенных изменений в ситуации с распространением коронавируса в Пензенской области не произошло. Об этом заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин на совещании в региональном правительстве в понедельник, 11 января.

Он отметил, что в настоящее время ситуация напряженная, но стабильная, имеется тенденция к дальнейшему росту. Ежедневно фиксируется 190-205 новых случаев. Коэффициент распространения сейчас составляет 1,01.

«За период с 1 января на коронавирус обследовано 21 849 человек. Показатель тестирования упал ниже индикатива. Это связано с выходными и праздничными днями», - пояснил Михаил Перекусихин.

Он уточнил, что область находится на 37-м месте по общему количеству зараженных среди регионов России.

По-прежнему основным источником заражения является близкое окружение, снизилась частота инфицирования пациентов в медицинских организациях.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что после каникул необходимо вернуться к высоким показателям по тестированию населения.