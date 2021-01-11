Сетевое издание|18+|Понедельник|11 янв 2021|12:18
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Общество

РПН: в регионе есть тенденция к росту заражений COVID-19

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В период новогодних праздников существенных изменений в ситуации с распространением коронавируса в Пензенской области не произошло. Об этом заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин на совещании в региональном правительстве в понедельник, 11 января.

Он отметил, что в настоящее время ситуация напряженная, но стабильная, имеется тенденция к дальнейшему росту. Ежедневно фиксируется 190-205 новых случаев. Коэффициент распространения сейчас составляет 1,01.

«За период с 1 января на коронавирус обследовано 21 849 человек. Показатель тестирования упал ниже индикатива. Это связано с выходными и праздничными днями», - пояснил Михаил Перекусихин.

Он уточнил, что область находится на 37-м месте по общему количеству зараженных среди регионов России.

По-прежнему основным источником заражения является близкое окружение, снизилась частота инфицирования пациентов в медицинских организациях.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что после каникул необходимо вернуться к высоким показателям по тестированию населения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

вот они походы без масок персонажей 65+ в храмики

Гость||

Пока не будет реальной вакцинации, так и будет всё плохо! Вакцинации нет, власть к проблеме безразлична?!

Гость||

Как так нет вакцинации? А Аргентина, Сирия, Бразилия,Сербия и т.д.? Россия им уже многие миллионы доз отвезла, причём своими самолётами.

Гость||

Одни иностранные агенты пишут

Гость||

Мене 3% людей болели этим вирусом в области, для чего эти истерики пензенским властям?Неужели во всём деньги тому виной?

Гость||

Администрация зазывает людей на массовые новогодние мероприятия потом происходит всплеск заболевания. Может роспотребнадзор обратится в суд с иском к администрации.

Гость||

как не будет роста, носим маски, а хлеб в магазинах без упаковки. обработки не кокой не ведётся.

Гость||

Не кокой не кокой.

Гость||

Пока будут маски носить, будет рост. Адепты "чудо" - вакцины не дождутся никак, когда не пойми что уколят. Наивные, хуже детей.

Гость||

Гость писал(a):

Пока будут маски носить, будет рост. Адепты "чудо" - вакцины не дождутся никак, когда не пойми что уколят. Наивные, хуже детей.
Это вкладчики МММ, они ещё ""службе безопасности банка"" верят, они всем верят.

Гость||

11:08

РПН пусть сам свои рекомендации выполняет. На то они и рекомендации. Вас силой на мероприятия не тащат, так тряпку на моську и не вякайте. Дома закройтесь, окна замуруйте, а то сквозняком вирус затянет. А нормальные люди морозным воздухом дышать будут на прогулках.

Гость||

Гость писал(a):

вот они походы без масок персонажей 65+ в храмики
Чем же пенсионеры и храмы тебе так насолили? На молодых взглянуть не пытался? В транспорте, магазинах и пр. пр. пр.

Гость||

Гость писал(a):

Чем же пенсионеры и храмы тебе так насолили? На молодых взглянуть не пытался? В транспорте, магазинах и пр. пр. пр.
У молодёжи слава богу мозги есть что бы не носить намордник

Гость||

Гость писал(a):

Вакцинации нет
Ну нет и нет, и чо?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):

Чем же пенсионеры и храмы тебе так насолили? На молодых взглянуть не пытался? В транспорте, магазинах и пр. пр. пр.

У молодёжи слава богу мозги есть что бы не носить намордник

Молодежи переболело очень много хоть они и с мозгами как вы говорите!

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Имя: Гость
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