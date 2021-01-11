На Пензенскую область обрушится циклонический вихрь

11.01.2021 | 18:02

Уходим в минус. Уже в ближайшие два дня температура воздуха на территории Пензенской области опустится. Конечно, о рекордном похолодании и какой-то метеорологической аномалии речь не идет. Однако синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в первую рабочую неделю 2021-го.

«К нам в регион придет арктический воздух, который знаменит своими морозами и сухим воздухом. Температура воздуха 12-го и 13-го числа в ночные часы будет изменяться от -17°С до -23°С, по северу области -28...-30°С», - сообщила начальник отдела прогнозов Пензенского гидрометцентра Светлана Иванкова.

Но это будет кратковременное похолодание, причем особо ощутимое в темное время суток. Днем же январскую стужу скрасит яркое солнце. Правда, и оно надолго не задержится и в четверг скроется за белой пеленой, которая обрушит свою мощь на Пензенскую область.

Не успели дорожники оправиться от прошлого снегопада и вывезти сугробы с проезжих частей, как погода вновь готовит коммунальщикам сюрприз - Пензу засыплет, а значит, техника и лопаты должны быть наготове.

«Придет с запада вихрь циклонический, он принесет с собой интенсивные снегопады, в дневные часы даже с метелью, с порывистым сильным ветром. Вместе с этим снегом придет потепление», - рассказала Светлана Иванкова.

Количество выпавших осадков может варьироваться от 6 до 19 мм. Но, как показывает практика, уже при 5 мм начинается транспортный коллапс.

Погодные перепады скажутся и на самочувствии граждан, метеочувствительные натуры заметят изменение атмосферного давления.