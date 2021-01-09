Сетевое издание|18+|Суббота|9 янв 2021|16:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области подняли вопрос качества школьного образования

Печать

В Пензенской области начался цикл методических семинаров-совещаний, на которых будет производиться анализ процедур оценки качества образования.

«Всероссийские проверочные работы, единый госэкзамен, региональные контрольные работы. Поговорим о вопросах объективности, сложных заданиях, об оценках», - пояснил начальник управления Министерства образования Пензенской области Алексей Федосеев.

Для учителей-предметников проводятся профильные секции, где рассматриваются отдельные проблемы, связанные с особенностями дистанционного образования. Представители каждого района отчитываются о проделанной работе за прошедшие учебные четверти.

На каждом совещании будут рассматриваться по два муниципалитета. Финальное мероприятие состоится 16 апреля.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Тема интересная,но нужно либо крест снять,либо трусы надеть...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

будет производиться анализ процедур оценки качества образования.
Фекалия это, а не образование. Помните великовозрастных кривляк недавних у вечного огня, ославившихся на всю страну на первом канале отсутствием элементарных знаний о Великой Отечественной Войне? Вот что нужно обсуждать, а не языками трепать на семинарах для галочки.

Гость||

а нужно ли оно это обучение? в пятерке и магните и без него работать научиться можно

Гость||

Это учебля. Гонка за плохими учебниками. Оно и ясно, кто больше отслюнявил, тот учебник и взяли. А учительницы, есть и взросленькие уже тёти, по 26 годков вроде, а не понимает, что своя голова не только, чтобы в нее есть. Трое вышли к доске писать слова, двое отвечают их же. Зачем тебе эта экзекуция, глупая, для чего ты издеваешься? На следующий урок у этой дуры новый набор слов.. Такое не каждый взрослый выдержит, не то что дитя запротестует.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Всероссийские проверочные работы, единый госэкзамен, региональные контрольные работы. Поговорим о вопросах объективности, сложных заданиях, об оценках», - пояснил начальник управления Министерства образования Пензенской области Алексей Федосеев
Пристроила маманя своего козленка на теплое местечко. Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная...

Гость||

Гость писал(a):

Пристроила маманя своего козленка на теплое местечко.
Там копнуть, с улицы никого нет..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте