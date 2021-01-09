В Пензенской области подняли вопрос качества школьного образования

09.01.2021 | 15:00

В Пензенской области начался цикл методических семинаров-совещаний, на которых будет производиться анализ процедур оценки качества образования.

«Всероссийские проверочные работы, единый госэкзамен, региональные контрольные работы. Поговорим о вопросах объективности, сложных заданиях, об оценках», - пояснил начальник управления Министерства образования Пензенской области Алексей Федосеев.

Для учителей-предметников проводятся профильные секции, где рассматриваются отдельные проблемы, связанные с особенностями дистанционного образования. Представители каждого района отчитываются о проделанной работе за прошедшие учебные четверти.

На каждом совещании будут рассматриваться по два муниципалитета. Финальное мероприятие состоится 16 апреля.