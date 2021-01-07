Сетевое издание|18+|Четверг|7 янв 2021|13:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Лунинском районе охотники застрелили пятерых волков

Печать

В среду, 6 января, в Лунинском районе вновь провели отстрел волков с целью регулирования численности серых хищников.

В этот день в охотничьих угодьях добыли пятерых волков - трех самок и двух самцов.

Ранее несколько особей были убиты в Никольском районе. В октябре недалеко от села Мичкас инспекторы застрелили волчицу, в декабре вблизи села Нижний Шкафт добыли взрослого самца.

«Работа проводится в целях предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания», - пояснили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Твари и убийцы.

Гость||

шкуры женам подарили?

Гость||

скоты а не охотники уничтожаете то что создано богом

Гость||

Твари. Волки на людей не нападают проверено .

Гость||

Такие новости не нужно выкладывать. Делаете свои дела по тихой, молча. Зачем народ тревожить?!?! спасибо вам за это мало кто скажет. Численность населения тоже так сокрощаете?

Гость||

За чем волки санитары леса. А в нашей области волков мало в принципе.

Гость||

И сколько им выпишут штраф?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

инспекторы застрелили волчицу, в декабре
penzainform.ru писал(a):
добыли взрослого самца.
Столько гордости в этих фразах, и столько гадости в этом поступке!

Гость||

07.01.2021 12:24|

Твари. Волки на людей не нападают проверено . Так и есть да и в деревни огне заходят и наскатину не на подают потому что в деревнях её нет

Гость||

Действительно сея новостя просто противна и кроме негатива не несет ничего.

Гость||

Админ удали! Жалко же все таки! Еще фото отчет((((

Гость||

товарищ если .что-то оповещать.для начала поинтересуйся.сколько в день волк съедает мяса именно мяса.траву он не ест...

Гость||

Убивают не думая, а потом удивляются вспышкам бешенства в области.

Интересно кому из чинков такую новогоднюю забаву обеспечивали?

Гость||

Фото не обязательно размещать!

Гость||

эта забава не для тебя.лежи на диване и рассуждай-холоп.....

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте