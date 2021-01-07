В Лунинском районе охотники застрелили пятерых волков

07.01.2021 | 12:01

В среду, 6 января, в Лунинском районе вновь провели отстрел волков с целью регулирования численности серых хищников.

В этот день в охотничьих угодьях добыли пятерых волков - трех самок и двух самцов.

Ранее несколько особей были убиты в Никольском районе. В октябре недалеко от села Мичкас инспекторы застрелили волчицу, в декабре вблизи села Нижний Шкафт добыли взрослого самца.

«Работа проводится в целях предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания», - пояснили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.